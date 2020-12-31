Ekonomi Yumurta fiyatlarına inceleme
İŞ DÜNYASI

Bakanlıktan yumurta fiyatlarına inceleme

Yumurta fiyatlarına inceleme

Son günlerde fiyatı ile gündemden düşmeyen yumurtaya yönelik Ticaret Bakanlığı’nın inceleme başlatmasının ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı da harekete geçerek, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği yetkililerini toplantıya çağırdı.

Haber Merkezi Diğer
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Bakanlık, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) yönetim kurulunu görüşmeye çağırdı.

YUMBİR Başkanı İbrahim Afyon, Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in yaptıkları görüşmede fiyatlardaki yükselişin nedenleri soruldu.

Yem fiyatlarındaki artışı ve bazı market uygulamalarını anlatan YUMBİR yetkilileri, ‘organik yumurta’ diye satılanların, sertifikalı gerçek gezen tavuk, köy yumurtası olmadığını söylediklerini aktardı.

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Bakanlığın, inceleme başlatacağını belirten Afyon, şöyle devam etti:

“Beyaz yumurtanın fiyatı yerinin kirasına göre 1 lirayı geçmemeli. Doğal yumurta sattığını, iddia edenler, 1.5 lira fiyatla nasıl yumurta satıyorlar? Vatandaşımız damgasız yumurta almasın. Her sarı yumurtayı da organik zannetmesin, sertifikasını sorgulasın. Gerçek olmadığı halde ‘organik’ yumurta servis diye ediliyor.”

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