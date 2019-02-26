Ekonomi Bakliyat da tanzimde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakliyat da tanzimde

İstanbul ve Ankara’da sebze-meyve fiyatlarını dengeleyen tanzim noktalarında bakliyat satışı da başladı. Haftanın 7 günü açık olan tanzimde tezgaha girecek nohut, yeşil mercimek ve pirinç 2 kg’lık paketler halinde Toprak Mahsülleri Ofisi’nden temin ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Başkent’in 30 ayrı noktasına kurularak 10 çeşit sebzenin uygun fiyatlarla satışa sunulduğu tanzim satış noktalarında, şimdi de bakliyat satışı başladı. Enflasyonla topyekun mücadeleye destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, üreticiden tüketiciye doğrudan ulaştırılan ürünleri çeşitlendirerek bakliyat ve elma satışı da yapacak.

BAKLİYATLAR TMO'DAN

Ankara’nın 30 ayrı noktasında kurulan ve haftanın 7 günü açık olan tanzim satış noktalarında; nohut, pirinç ve yeşil mercimek ile elma satışı olarak gerçekleştirilecek. Halk sebze tanzim satış noktalarına İzmir, Ankara, Mersin, Antalya ve Kütahya’daki Tarım Bakanlığı Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla ulaştırılan 10 sebze türünden sonra bakliyat ürünleri de 2 kilogramlık paketler halinde Toprak Mahsülleri Ofisi’nden temin ediliyor.

KOMİSYONCULAR ARADAN ÇIKARILDI

  • İlk kez satış noktalarındaki tezgahta yerini alacak elma ise 3 TL’den satılacak. Komisyoncuları aradan çıkararak yüksek fiyatlı ürünlerin düşük fiyatlarla vatandaşlara ulaştırıldığı tanzim satış noktalarında, peşin ya da kredi kartı ile ödeme yapılabiliyor. İstanbul ile eş zamanlı olarak Ankara’daki tanzim satış noktalarında; domates, salatalık, soğan, patates, kabak, biber ve patlıcandan sonra nohut, yeşil mercimek ve pirinç gibi bakliyat çeşitleri de yer alacak.

Bakliyat fırsatçıları
EKONOMİ
Bakliyat fırsatçıları
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