Ekonomi Bal ormanıyla ekonomik gelir sağlanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bal ormanıyla ekonomik gelir sağlanacak

Sabancı Topluluğu, geçen sene başlattığı Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’nin kapsamını bu yıl daha da genişletti. Topluluk, 16 şirketin katılımıyla 41 ilde 120 etkinlikte, 15 bini aşkın gönüllüsüyle yıl boyunca sahada olmaya devam edecek.

Abone Ol Google News
Rümeysa Öztürk Yeni Şafak
Bal ormanıyla ekonomik gelir sağlanacak
Kovanların konulması için orman içerisine 2 bin 500 adet kovan sehpası yerleştirilip bölgedeki arı üreticilerine kovan desteği sağlandı.

Sabancı Topluluğu, geçen sene başlattığı Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’nin kapsamını bu yıl daha da genişletti. Topluluk, 16 şirketin katılımıyla 41 ilde 120 etkinlikte, 15 bini aşkın gönüllüsüyle yıl boyunca sahada olmaya devam edecek. 4 ana başlıkta, Sabancı Topluluğu ortaklarıyla tarafından hayata geçirilen 32 sosyal proje, bir yandan Türkiye’nin toplumsal kalkınmasına destek verirken bir yandan da ülkemizde gönüllülük konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

32 FARKLI SOSYAL PROJE HAYATA GEÇİRİLİYOR

Kovanların konulması için orman içerisine 2 bin 500 adet kovan sehpası yerleştirilip bölgedeki arı üreticilerine kovan desteği sağlandı.

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, “Geçen yıl Topluluğumuzun kuruluş yeri olan Adana’da başlattığımız seferberliği bu yıl ülkemizin farklı bir ucuna, Çanakkale’ye taşıdık. Bir ulusun bağımsızlığını dünya literatürüne sokan, inancın ve adanmışlığın imkansızlıklara karşı zaferini temsil eden Çanakkale gibi bir yerde, böylesine bir tarihte, Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk seferberliğini hayata geçirmekten gurur duyuyoruz. Bu yıl bu hareketin kapsamını çok daha genişlettik” dedi.

75 bin hanenin elektriği Erciyes RES’ten
EKONOMİ
75 bin hanenin elektriği Erciyes RES’ten
Maden faciasında 7 tutuklama

Maden faciasında 7 tutuklama

​Metan drenajı hayata geçirilseydi kaza önlenirdi.
Yeni Basın Kanunu vatandaşın hakkını koruyacak

Yeni Basın Kanunu vatandaşın hakkını koruyacak

​Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren yazdı.
Festivallerin kimyasını bozdular

Festivallerin kimyasını bozdular

​Devletten aldıkları desteklerle film çekenler siyasi şovlar yapıyor.
AK Parti'de görev değişimi

AK Parti'de görev değişimi

​Mahir Ünal görevden ayrıldı.
Tahıl koridoru için çabamız sürecek

Tahıl koridoru için çabamız sürecek

​'Ukrayna buğdayının 9,3 milyon tonunu dünyanın hizmetine sunduk'
Doları boz TL krediyi al

Doları boz TL krediyi al

​Firmalar dövizlerini yüzde 33 azaltmak zorunda.
Müslüman topluluğu birilerine yedirmeyiz

Müslüman topluluğu birilerine yedirmeyiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan LGBT sapkınlığı hakkında konuştu.
İsviçre'de faiz çöküşü

İsviçre'de faiz çöküşü

​Merkez Bankası 142 milyar dolar zarar etti.
İki bin metre derinlikten çıktı

İki bin metre derinlikten çıktı

​Bir ilimizden müjde geldi: Çalışmalar hızla devam edecek.
Tahıl koridoru diplomasisi

Tahıl koridoru diplomasisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü.

​Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Teşkilatı harekete geçti

​Putin'den yeni gaz merkezi açıklaması.

​Valilik detayları duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.