Bal ormanıyla ekonomik gelir sağlanacak

Sabancı Topluluğu, geçen sene başlattığı Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’nin kapsamını bu yıl daha da genişletti. Topluluk, 16 şirketin katılımıyla 41 ilde 120 etkinlikte, 15 bini aşkın gönüllüsüyle yıl boyunca sahada olmaya devam edecek. 4 ana başlıkta, Sabancı Topluluğu ortaklarıyla tarafından hayata geçirilen 32 sosyal proje, bir yandan Türkiye’nin toplumsal kalkınmasına destek verirken bir yandan da ülkemizde gönüllülük konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

32 FARKLI SOSYAL PROJE HAYATA GEÇİRİLİYOR

Kovanların konulması için orman içerisine 2 bin 500 adet kovan sehpası yerleştirilip bölgedeki arı üreticilerine kovan desteği sağlandı.

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, “Geçen yıl Topluluğumuzun kuruluş yeri olan Adana’da başlattığımız seferberliği bu yıl ülkemizin farklı bir ucuna, Çanakkale’ye taşıdık. Bir ulusun bağımsızlığını dünya literatürüne sokan, inancın ve adanmışlığın imkansızlıklara karşı zaferini temsil eden Çanakkale gibi bir yerde, böylesine bir tarihte, Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk seferberliğini hayata geçirmekten gurur duyuyoruz. Bu yıl bu hareketin kapsamını çok daha genişlettik” dedi.

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