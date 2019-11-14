Ekonomi Balıkta kurala uymayana para ve hapis cezası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Balıkta kurala uymayana para ve hapis cezası

48 yıl sonra güncellenen Su Ürünleri Kanunu yasak avlanan balıkçıların adeta kabusu olacak. Yeni kanun ile zaman ve boy yasağına uymayan kural dışı balıkçılara 250 bin TL'ye kadar para cezası uygulanacakken, Marmara'da trolle avcılık yapanlara ise hapis cezası verilecek.

Haber Merkezi AA
Yeni kanun, zaman ve boy yasağına uymayan kural dışı balıkçıların kabusu olacak.
Yeni kanun, zaman ve boy yasağına uymayan kural dışı balıkçıların kabusu olacak.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, yeni Su Ürünleri Kanunu'nun denizlerin bereketli günlerine dönmesine katkı sağlayacağını belirterek, "Yeni kanun zaman ve boy yasağına uymayan kural dışı balıkçıların kabusu olacak." dedi.

Balıkçılık sektörünün sorunlarına cevap veren yeni kanunla birçok cezanın artırıldığını ifade eden Özkaya, yapılan yenilikler ve artan cezalar sayesinde azalan balık stoklarının ve kaybolan ekonomik balık türlerinin tekrar eski haline geleceğini söyledi.

Özkaya, düzenlemenin getireceği değişime dikkati çekerek, "Kanun denizlerin bereketli günlerine dönmesine katkı sağlayacak. Kurallara uyan balıkçılar destekleniyor. Yeni kanun, zaman ve boy yasağına uymayan kural dışı balıkçıların kabusu olacak." diye konuştu.

Balıklar Marmara'da birikecek

Özkaya, Marmara Denizi'nin balıkların Karadeniz'e geçerken ve dönerken uğradığı ve çoğunun yumurta bıraktığı bir yer olduğunu vurgulayarak, kanunla Marmara'da lamba yakarak aşırı balıkçılık yapanlara kısıtlamalar getirildiğini ve cezaların artırıldığını bildirdi.

Marmara'da trolle avcılık yapanlara hapis cezası getirildiği bilgisini veren Özkaya, "Kanunla Marmara'da balık birikmiş olacak ve buradan diğer denizlere dağılacak." ifadesini kullandı.

  • 4,5 aylık su ürünleri av yasağının balık stoklarının yenilenmesi için uygulandığına dikkati çeken Özkaya, "şebeke" olarak adlandırılan kaçak avcılık yapanların bu yasağa uymadığını dile getirdi.

Özkaya, şöyle konuştu:

"Şebeke diye adlandırılan bu arkadaşlar ne kesilen cezaları ödüyor ne de yakalanmaktan korkuyor. Alınan ceza bin lira, yakalanan balık miktarı çok büyük. Yani ceza caydırıcı olmuyordu. Bu kanunla beraber şebeke denen kaydı olmayan bu teknelere el konulacak." değerlendirmesinde bulundu.

"15 bin tekne daha rahat balıkçılık yapabilecek"

Denizi temizleme özelliği olan deniz patlıcanının ekonomik değeri çok yüksek bir ürün olduğuna dikkati çeken Özkaya, bu ürünün avlanmasına kota getirildiğini söyledi.

Özkaya, söz konusu değişikliklerle küçük balıkçının korunduğunu belirterek, "Artan cezalar caydırıcı olunca kurallara uyulacak ve en azından 15 bin tekne daha rahat balıkçılık yapabilecek." dedi.

Balıkçı barınaklarının öncelik hakkının kooperatiflerde olduğuna işaret eden Özkaya, kanun kapsamında kooperatiflere de belli kurallara uymamaları halinde ceza kesileceğini bildirdi.

Özkaya, su ürünleri, su bilimleri ve balıkçılık teknoloji mühendisliği bölümlerini okuyanların sektöre kazandırılmasının faydalı olacağını vurgulayarak, balıkçı barınaklarında bir su ürünleri mühendisi olması önerisinde bulundu.

Boy yasağına uymayan kural dışı balıkçılardan yasadan nasibini alacak.

Değişikliğin getirdiği bazı maddeler

Balık çiftliklerine uygulanan 3 bin 292 lira tutarındaki idari para cezası yeni düzenlemeyle aykırılığın niteliğine göre 10 bin liradan 100 bin liraya kadar uygulanacak ve masrafları kendilerine ait olmak üzere yaptıkları aykırı faaliyetler düzelttirilecek.

Su ürünlerinin göç etmesine, üremesine imkan sağlayacak su yapılarının yapılması ve işler durumda tutulması şartlarına uymayanlara idari para cezası 100 bin liradan 250 bin liraya kadar artırıldı.

  • Dinamitle, zehirli kimyasal maddelerle veya elektrikle balık avcılığı yapanlara 3 bin 292 lira olarak uygulanan para cezası da 10 bin liraya çıkarıldı.

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