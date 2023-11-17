Balkanlar'ın tercihi Türk kauçuğu

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Ulusal Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi (UR-GE) kapsamında gerçekleştirilen yurt dışı ziyaretler amacına ulaştı. Farklı pazarlarda Türk ürünlerinin girişini kolaylaştırmayı amaçlayan projede Macaristan ile Balkan ülkeleri Sırbistan, Makedonya ve Arnavutluk ziyaretleri kauçuk sektöründe faaliyet gösteren Türk iş insanlarına ihracat yapma imkanı sağladı. 4 ülkede 15 firmanın katılımıyla gerçekleşen ziyarette 245’in üzerinde ikili iş görüşmesi yapılırken bu iş görüşmelerinin ardından ilk etapta 350 bin dolarlık sipariş alındı. Söz konusu, rakamın kısa sürede katlanarak artması ve diğer Balkan ülkelerine yayılması bekleniyor.

HERKES İÇİN KAZAN KAZAN

Kauçuk sektöründeki alımının büyük bir kısmını Çin’den yapan bu ülkeler Türkiye’den vereceği siparişlerini tamamlanmasının ardından lojistik süreci kısaltması ve maliyetleri düşürmesi nedeniyle rotayı tamamen Türkiye’ye çevirmesi bekleniyor. Böylece Türkiye, etkinliğinin az olduğu bir sektörde yeni anlaşmalara imza atarken Balkan ülkeleri de maliyet ve süre bakımından tasarruf sağlayacak.

FARKLI SEKTÖRLERİN DE TİCARETTE ÖNÜ AÇILDI

Ticari heyet organizasyonu ile ilgili ülkelerin özel sektör, kamu kurumları ve üniversiteleriyle kapsamlı bir çalışma yürüten OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesinden üç firma, distribütörlük için görüşmelere başladı. Kauçuk sektörünün yanı sıra maden sektörüne imalat yapan firmalardan tesis iyileştirmesi konusunda destek ve Arnavutluk’taki beş tesisten ziyaret talebi de alındı. Bu ziyaretlerin ardından somut adımların atılması da bekleniyor.

KOSGEB desteklerine 45 bin başvuru

Öte yandan, depremzede KOBİ'lerin hem üretim hem de ihracatının artması için destekler sürüyor. KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği 11 ilde KOBİ'ler için sunulan desteğe başvurunun 45 bine ulaştığını bildirdi. İbrahimcioğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın himayesinde ve Dünya Bankası'yla yürütülen 450 milyon dolar bütçeli desteğinin detaylarını Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki afetzede anlattıklarını söyledi.







