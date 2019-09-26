Barış için havada işbirliği

Dünyanın dört bir köşesinde yolcuları için uçulmadık nokta bırakmama hedefi ile sayıca en fazla ülke ve uluslararası destinasyona erişim sağlayan Türk Hava Yolları, uçuş ağı gelişiminde gösterdiği bu aktif performansı, dünyada farklı alanlarda öne çıkan önemli markalar, kurum-kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile çeşitli iş birlikleri sağlama noktasında da sergileyerek farklı toplum ve topluluklara ulaşıyor.

Türk Hava Yolları'na ait uçaklar

BARIŞ İÇİN SPOR ÖDÜLLERİ

Bu yönlü faaliyetlerinden yine mühim bir örneği; “Barış için Spor Ödülleri” projesini hayata geçirecek olan bayrak taşıyıcı havayolu, bu proje kapsamında öncü bir kültürlerarası anlayış platformu olan Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC - United Nations Alliance of Civilizations) ile önemli bir iş birliğine imza attı. New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi‘nde düzenlenen imza töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres de katıldı.

DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKECEK

“Barış için Spor Ödülleri” başlığı altında hayata geçirilecek bu ortak girişimde sporun birleştirici etkisinden ve insan haklarını müdafaada dünya genelindeki farklı kitleleri etkileyebilme ve bir araya getirebilme gücünden hareketle yola çıkıldı. Proje süresince, barış için spor ve kalkınma girişimleri kapsamında uluslararası bir jüri tarafından global görünürlüğü artıracak bir ödül töreni düzenlenecek ve bu organizasyonla da spor, sanat ve iş dünyasından önemli ve bilinir kişileri ve ayrıca kanaat önderlerini bir araya getirmek kaydıyla, küresel mesele ve konu başlıklarına dünya kamuoyunun dikkati çekilecek.

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“TÜRKİYE’NİN MARKA ELÇİSİ”

İmza töreninde bu stratejik ortaklığa ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı; “Yolcularımızı 126 ülkede 316 noktaya ulaştırırken dünyanın dört bir yanını birbirine bağlıyoruz. Bu bağlantıyı, sadece ulaşımın sağlandığı geçitler olarak görmemek gerekiyor. Doğu ile Batı’yı bir araya getiren birbirlerine müşterek bir payda da yüzyıllardır farklı toplum, kültür ve medeniyetler üzerinde köprüler inşa ediyoruz" dedi.

KALKINMA HEDEFLERİNE DESTEK

Bugüne kadar ulusal ve uluslararası düzlemde sayısız sponsorluk ve iş birliğiyle sporun daimi dostu ve destekçisi olduklarını ifade eden Aycı, şunları kaydetti: “Türk Hava Yolları olarak Birleşmiş Milletler’in 2030 Gündemi kapsamında 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine ulaşmada sporun dünya üzerindeki farklı kitleleri bir araya getirme ve ortak bir paydada buluşturma kabiliyeti üzerinden yola çıktığımız bu önemli proje ile dünya barışının tesisine katkı sağlama gayretinde olacağız. Bu stratejik girişimin ortak tarafları olarak şundan hayli eminiz ki; “Barış için Spor Ödülleri” projesi, hedeflediği küresel ilginin çok daha fazlasını temin edip, yaşadığımız evrenin sorunlarına karşı dünya kamuoyundaki toplumsal bilinci artıracak, farkındalık düzeyi yüksek bir platform oluşturacaktır.”

Büyükelçi Twitter’dan teşekkür etti

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, Thomas Cook'un iflasından sonra Türkiye'den 8 bin İngiliz turistin 31 uçakla ülkelerine döndüğünü açıkladı. Büyükelçiliğin Twitter hesabından dün sabah saatlerinde yapılan açıklamada, ekiplerinin pazartesi gününden beri Antalya, Dalaman, Bodrum ve İzmir havaalanlarında tüm Thomas Cook yolcularının İngiltere'ye dönüşlerini sağlamak için Türkiye'deki havaalanı ve turizm yetkilileriyle yakın biçimde çalıştıkları belirtildi. İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Jennifer Anderson ise “Türk yetkililere bütün yardımları için teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.