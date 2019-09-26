Ekonomi Barış için havada işbirliği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Barış için havada işbirliği

Türk Hava Yolları ve Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı ortak çalışma platformu oluşturdu. Ortak hayata geçirilecek “Barış için Spor Ödülleri” projesinin küresel kamuoyunda geniş yankı bulması öngörülüyor.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
İlker Aycı (ön sol) Miguel Moratinos (ön sağ) Recep Tayyip Erdoğan (arka sol) António Guterres (arka sağ)
İlker Aycı (ön sol) Miguel Moratinos (ön sağ) Recep Tayyip Erdoğan (arka sol) António Guterres (arka sağ)

Dünyanın dört bir köşesinde yolcuları için uçulmadık nokta bırakmama hedefi ile sayıca en fazla ülke ve uluslararası destinasyona erişim sağlayan Türk Hava Yolları, uçuş ağı gelişiminde gösterdiği bu aktif performansı, dünyada farklı alanlarda öne çıkan önemli markalar, kurum-kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile çeşitli iş birlikleri sağlama noktasında da sergileyerek farklı toplum ve topluluklara ulaşıyor.

Türk Hava Yolları'na ait uçaklar

BARIŞ İÇİN SPOR ÖDÜLLERİ

Bu yönlü faaliyetlerinden yine mühim bir örneği; “Barış için Spor Ödülleri” projesini hayata geçirecek olan bayrak taşıyıcı havayolu, bu proje kapsamında öncü bir kültürlerarası anlayış platformu olan Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC - United Nations Alliance of Civilizations) ile önemli bir iş birliğine imza attı. New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi‘nde düzenlenen imza töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres de katıldı.

DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKECEK

“Barış için Spor Ödülleri” başlığı altında hayata geçirilecek bu ortak girişimde sporun birleştirici etkisinden ve insan haklarını müdafaada dünya genelindeki farklı kitleleri etkileyebilme ve bir araya getirebilme gücünden hareketle yola çıkıldı. Proje süresince, barış için spor ve kalkınma girişimleri kapsamında uluslararası bir jüri tarafından global görünürlüğü artıracak bir ödül töreni düzenlenecek ve bu organizasyonla da spor, sanat ve iş dünyasından önemli ve bilinir kişileri ve ayrıca kanaat önderlerini bir araya getirmek kaydıyla, küresel mesele ve konu başlıklarına dünya kamuoyunun dikkati çekilecek.

REKLAM

“TÜRKİYE’NİN MARKA ELÇİSİ”

İmza töreninde bu stratejik ortaklığa ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı; “Yolcularımızı 126 ülkede 316 noktaya ulaştırırken dünyanın dört bir yanını birbirine bağlıyoruz. Bu bağlantıyı, sadece ulaşımın sağlandığı geçitler olarak görmemek gerekiyor. Doğu ile Batı’yı bir araya getiren birbirlerine müşterek bir payda da yüzyıllardır farklı toplum, kültür ve medeniyetler üzerinde köprüler inşa ediyoruz" dedi.

KALKINMA HEDEFLERİNE DESTEK

Bugüne kadar ulusal ve uluslararası düzlemde sayısız sponsorluk ve iş birliğiyle sporun daimi dostu ve destekçisi olduklarını ifade eden Aycı, şunları kaydetti: “Türk Hava Yolları olarak Birleşmiş Milletler’in 2030 Gündemi kapsamında 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine ulaşmada sporun dünya üzerindeki farklı kitleleri bir araya getirme ve ortak bir paydada buluşturma kabiliyeti üzerinden yola çıktığımız bu önemli proje ile dünya barışının tesisine katkı sağlama gayretinde olacağız. Bu stratejik girişimin ortak tarafları olarak şundan hayli eminiz ki; “Barış için Spor Ödülleri” projesi, hedeflediği küresel ilginin çok daha fazlasını temin edip, yaşadığımız evrenin sorunlarına karşı dünya kamuoyundaki toplumsal bilinci artıracak, farkındalık düzeyi yüksek bir platform oluşturacaktır.”

Büyükelçi Twitter’dan teşekkür etti

  • İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, Thomas Cook'un iflasından sonra Türkiye'den 8 bin İngiliz turistin 31 uçakla ülkelerine döndüğünü açıkladı. Büyükelçiliğin Twitter hesabından dün sabah saatlerinde yapılan açıklamada, ekiplerinin pazartesi gününden beri Antalya, Dalaman, Bodrum ve İzmir havaalanlarında tüm Thomas Cook yolcularının İngiltere'ye dönüşlerini sağlamak için Türkiye'deki havaalanı ve turizm yetkilileriyle yakın biçimde çalıştıkları belirtildi. İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Jennifer Anderson ise “Türk yetkililere bütün yardımları için teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

IMF'nin yeni başkanı Georgieva oldu
EKONOMİ
IMF'nin yeni başkanı Georgieva oldu
PKKlı terörist böyle vuruldu

PKK'lı terörist böyle vuruldu

​Hainin kafasındaki kamera son anlarını kaydetti.
Annelerden annelere çağrı

Annelerden annelere çağrı

HDP önündeki evlat nöbeti 24'üncü gününde.
BizeAllahın hediyesi

'Bize
Allah'ın hediyesi'

82 yaşındaki Emin amca, ​engelli oğlunun tüm bakımını üstleniyor.
Aileye haber verenler gözaltında

Aileye haber verenler gözaltında

​Derede bulunan küçük Alptuğ'un şüpheli ölümü.
Arazi bakıyorlar

Arazi bakıyorlar

Erdoğan'ın açıklayacağı dev yatırımda yeni gelişme.
5 bin sürücüye sigara cezası

5 bin sürücüye sigara cezası

Türkiye genelinde 'Dumansız Araç Uygulaması' dün başlamıştı.
Kaşıkçı cinayetini itiraf etti

Kaşıkçı cinayetini itiraf etti

"Benim sorumluluğum altında gerçekleşti kabul ediyorum"
Bir deprem daha

Bir deprem daha

​Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.
Mide bulandıran<br>operasyon

Mide bulandıran
operasyon

​Kağıthane'de 100 kilogramdan fazla kaçak domuz eti bulundu.
'Bidon 11'e seçildi

'Bidon 11'e seçildi

'​Yılın en kötü kadrosu'nda bir Beşiktaşlı.
İndirim geliyor

İndirim geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Ortak TV kanalı kuruluyor

Ortak TV kanalı kuruluyor

​Türkiye, Pakistan ve Malezya'nın kanalı İngilizce yayın yapacak.
3 banka<br>taşıtta faizi indirdi

3 banka
taşıtta faizi indirdi

​Anlaşmalı markalardan alanlara 0,49 faiz imkanı.
Emniyet<br> kemeri mucizesi

Emniyet
kemeri mucizesi

​150 metre yuvarlanan araçtan sağ çıktılar.
Üzerlerinden<br>TIR geçti

Üzerlerinden
TIR geçti

Konya'da TIR'ın altında ezilen otomobildeki çift öldü.
S-400 Türkiye'de niye olmasın?

S-400 Türkiye'de niye olmasın?

Erdoğan'dan ABD'ye 'S-400 ilişkileri bozmasın' mesajı.
Korkulan oluyor

Korkulan oluyor

​İngiltere'den sonra Polonya birimi de iflas etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.