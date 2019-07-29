Ekonomi Batan iki bankayı devlet kurtardı
DÜNYA EKONOMİSİ

Çin’de batan iki bankayı devlet kurtardı

Batan iki bankayı devlet kurtardı

Ekonomik yavaşlama ve ticaret savaşları ile gündeme gelen Çin’de, son üç ayda ikinci kez bir banka kurtarma operasyonu düzenlendi. Banka kurtarma operasyonu kapsamında toplam varlıkları 105 milyar dolara ulaşan Bank of Jinzhou hisselerinin yüzde 17.3’ünden fazlasını 3 banka satın aldı.

Haber Merkezi DHA
Bank of Jinzhou
Bank of Jinzhou

South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre yaşadığı sorunlar nedeniyle Nisan ayında Hong Kong borsasında işlemleri askıya alınan ve mali denetçileri istifa eden Bank of Jinzhou, devlete ait üç finansal kurumun müdahalesi ile kurtarıldı.

Pekin yönetiminin organize ettiği operasyonda, ülkenin en büyük bankası ICBC’nin yanı sıra China Cinda Asset Management ve China Great Wall Asset Management firmaları, toplam varlıkları 105 milyar dolara ulaşan Bank of Jinzhou hisselerinin yüzde 17.3’ünden fazlasını satın aldı.

ICBC, Jinzhou’nun yüzde 10.82’sini 436 milyon dolara satın aldığını duyururken, Cinda bankanın yüzde 6.49’unu aldığını açıkladı. Cinda hisseler karşısında ne kadar ödeme yapacağını belirtmezken Great Wall ise sadece Jinzhou’dan hisse satın aldığını duyurmakla yetindi.

Mayıs ayında Çin otoriteleri 20 yıl sonra ilk kez bir banka kurtarma operasyonu gerçekleştirmişti. Çin Merkez Bankası (PBOC) ve ülkenin bankacılık ve sigortacılık düzenleme kurumu (CBIRC), İç Moğolistan Eyaleti'nde faaliyet yürüten ve 60.6 milyar dolarlık varlığı olan Baoshang Bank'ın yönetimine, kredi riskleri ve tartışmalı işadamı Xiao Jianhua ile olan bağlantıları nedeniyle, bir yıl süre ile el koymuştu.

  • Borçları 2014 yılından bu yana yüzde 65 artan Baoshang Bank, 2017 ve 2018'de mali tablolarını yayınlayamamıştı. Mali tabloların yayınlanamaması bankalar için büyük sorun göstergesi olarak algılanıyor. Bank of Jinzhou da 2018 yılı mali tablolarını açıklayamamıştı.

Barclays Bankası araştırma biriminin derlediği verilere göre Çin’de mali tablolarını açıklayamayan Baoshang ve Jinzhou dışında 17 banka daha var. Bunların en büyüğü 258.9 milyar dolarlık varlıkları ile Hengfeng Bank. Tablolarını açıklayamayan 19 bankanın toplam varlık miktarı ise 815 milyar doları aşıyor.

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