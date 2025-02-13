Bayraktar TB3 ilk ihracatını yapıyor: 60 SİHA Endonezya'ya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya ziyareti kapsamında, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Republikorp Kurucusu Norman Joesoef arasında, "Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI İhracatına Yönelik Ortak Üretim Anlaşması" imzalandı.

TB3'ün ilk ihracatı

Alınan bilgiye göre, anlaşma kapsamında, Endonezya'ya 60 Bayraktar TB3 ile 9 Bayraktar AKINCI ihraç edilecek. Böylece Bayraktar TB3'ün ilk ihracatı Endonezya'ya gerçekleştirilmiş olacak.

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip bulunuyor.

Bayraktar TB3, kabiliyetleriyle sınıfındaki insansız hava araçlarına göre önemli yenilikler barındırıyor. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine sahip olan milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebiliyor. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek kullanıcısının caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapıyor.

Yüksek irtifa, uzun havada kalış süresi ve geniş faydalı yük seçeneğiyle muharebe sahasında önemli caydırıcı güce sahip olan Bayraktar AKINCI, bunun yanında yangın, deprem, arama-kurtarma operasyonları gibi durumlarda insani yardım ekiplerine katkı sağlıyor.

Endonezya basınında anlaşmaya geniş yer verildi

Endonezya'da yayım yapan Antara News, CNN Indonesia, Jakarta Globe, Kontan, Kuatbaca, Detik News, Indoraya News siteleri, haberlerinde Baykar ve Republikorp arasında imzalanan anlaşmaya geniş yer verdi.

Ülkenin resmi haber ajansı Antara News'ün "Endonezya ile Türkiye savunma ve güvenlik alanında işbirliğini genişletecek" başlığıyla yayımlanan haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezyalı mevkidaşı Prabowo Subianto tarafından yapılan ortak beyannamedeki ifadelere yer verildi.

İki ülkenin, istihbarat, terörle mücadele gibi konularda savunma ve güvenlik alanında işbirliğini artıracağı ifade edilen haberde, BAYKAR ve Republikorp arasında, dron üretim fabrikasının kurulması konusunda anlaşma imzalandığı bilgisine yer verildi.









CNN Indonesia ise "Endonezya-Türkiye SİHA fabrikasının inşası için işbirliği anlaşması imzaladı" başlığıyla haberinde anlaşmayı ön plana çıkardı.

Baykar ve Republikorp'un, "Endonezya'da dron fabrikasının inşa edilmesi için" anlaşma imzaladığı bilgisine yer verilen haberde Baykar'ın, insansız araçlar ve yapay zeka odaklı özel şirket olduğu belirtildi.

Haberde, fabrika inşaatının yanı sıra Türkiye ve Endonezya arasında çeşitli alanlarda imzalanan diğer mutabakat zaptlarına da yer verildi.

Jakarta Globe sitesi de "Türk savunma firması Baykar, Endonezya'da dron fabrikasının inşaatı için anlaşma imzaladı" başlığıyla yayımlanan haberinde SİHA'ların dünyada yaygın kullanımına dikkat çekildi.

"Türkiye, gelişmiş SİHA'lar konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden biri olarak öne çıktı." ifadesine yer verilen haberde, Subianto'nun, Endonezya'nın Baykar dahil Türk savunma firmalarıyla mevcut ortaklıklarının "halihazırda iyi gittiğine" ilişkin ifadeleri aktarıldı.

Haberde, Baykar'ın internet sitesinde, Bayraktar TB2 dahil insansız hava araçlarına ilişkin detayların yer aldığı belirtilerek bu anlaşmanın, Endonezya'nın "orduyu modernleştirme planları" sürerken imzalandığı vurgulandı.