Ekonomi BDDKdan çifte destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BDDK'dan çifte destek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), kredi kartlarıyla çeşitli sektörlerde yapılan harcamalarda taksit sayılarının artırılması ve asgari ödeme oranlarının düşürülmesi yönünde aldığı kararların, iç talebin canlanmasına katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ekonomi yönetimi tarafından reel sektörün elini rahatlatacak teşvikler gelmeye devam ederken, BDDK da kredi kartlarına ilişkin yönetmeliklerinde yaptığı değişiklikler ile iç talebin canlandırılmasına katkı sağlayacak adımlar attı.

BDDK'nın dün yaptığı düzenleme ile mobilyadan beyaz eşyaya, elektronik eşyadan vergi ödemelerine, hava yolları ve konaklama harcamalarından kurumsal kredi kartlarına kadar birçok alanda kredi kartı taksit sayısı artırıldı. Mobilya sektöründe 12 ay olan taksit imkanı ise 18 aya çıkarıldı.

Video, kamera, ses sistemleri, fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan televizyon gibi ürünlerde taksit sayısı 3 aydan 6 aya yükseltildi. Daha önce 3 bin 500 liraya kadar olan televizyon alımlarında 9 ay olan taksit imkanı ise 12 ay olarak düzenlendi.

Yurt içi hava yolları ve konaklama harcamalarında taksit sayısı 9 aydan 12 aya çıkarılırken, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksit sayısı 6 ayda sabit bırakıldı.

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli ev aletleri gibi ürünlerde taksit imkanı 12 aydan 18 aya yükseltildi. Kurumsal kredi kartlarında da genel taksit sayısı 18 ay olarak belirlendi.

BDDK, Mart 2019'da yaptığı düzenlemeyle daha önce taksit yasağına tabi tutulan kuyumla ilgili harcamalarda, basılı ve külçe halinde olmayanlar için taksitlendirme süresini 4 aya çıkarmıştı.

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Asgari ödeme oranı yüzde 30'a indi

Öte yandan BDDK'nın bugünkü yönetmelik değişikliği ile daha önce limiti 15 bin lira üzerinde bulunan kredi kartlarının yüzde 35 ve yüzde 40 olan asgari ödeme oranları yüzde 30'a düşürüldü.

Yapılan düzenleme sonrasında kredi kartı borçlarında ödenmesi gereken asgari tutar, kredi kartı limiti 15 bin liraya kadar olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde 30'undan aşağı olamayacak.

Yeni tahsis edilen kredi kartlarında ise kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40'ından aşağı asgari ödeme yapılamayacak.

"Düzenlemeler tüketicilerin elinin rahatlatacak"

Yapılan düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, kredi kartlarına yönelik taksitlendirme süresi ve asgari ödeme oranlarında yapılan düzenlemelerin bireysel tüketicilerin elinin rahatlatılmasının yanı sıra iç talebin canlanmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Bazı ürünlerdeki fiyat artışlarının alım gücünde zorluk oluşturduğunu vurgulayan Akben, taksit sayısının artırılmasıyla tüketicilerin daha az taksit tutarı ile ürün alabilmesinin kolaylaşacağını ifade etti.

Akben, düzenleme yapılırken ithal girdi malların değil de yerli ürünlerin teşvik edilmesinin ön planda tutulduğunu dile getirdi.

Mobilya, beyaz eşya sektörlerinde taksit sayısının artırılmasının hem tüketici hem de üretici açısından pozitif etkilerinin olacağını belirten Akben, iç turizme katkı sağlamak üzere de hava yolları ve konaklamayla ilgili yurt içine ilişkin harcamalar taksit sayısının artırıldığını bildirdi.

  • Akben, halihazırda mevcut kredi kartı borçlarında ödeme zorluğu çeken vatandaşların da kredi kartı asgari ödeme oranlarını aşağı çekerek, ödeme kolaylığı sağladıklarını sözlerine ekledi.

Kredi kartı taksit sayıları

Sektör Taksit Sayısı-Ay (Eski) Taksit Sayısı-Ay (Yeni)
Mobilya 12 18
Elektronik Eşya (Video, kamera, ses sistemleri, fiyatı 3.500 TL'nin üzerinde olan televizyon vb.) 3 6
Televizyon (Fiyatı 3.500 TL'ye kadar) 9 12
Yurt içi hava yolları ve konaklama 9 12
Vergi Ödemeleri 9 12
Elektrikli Eşya (Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli ev aletleri vb.) 12 18
Kurumsal kredi kartları 12 18

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