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Ekonomi

BDDK'dan kredi kartıyla yurt dışında taksitli harcamalara sınırlama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışı harcamalara taksit yapılmayacağını açıkladı.

21:30 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
BDDK, yurt dışında kredi kartıyla taksitli harcamalara yönelik yeni sınırlama getirdi.

BDDK, yurt dışında kredi kartıyla taksitli harcamalara yönelik yeni sınırlama getirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartıyla taksitli harcamalara yönelik yeni kararlar aldı. Alınan karara göre, havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışı harcamalara taksit yapılmayacak.

BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılacak koordineli adımlar kapsamında 31 Temmuz 2023 tarihinde Kurumumuz internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulduğu üzere, sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




#BDDK
#Kredi Kartı
#Kredi Kartı Taksit
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