Ekonomi Beklenen müjde öncesi Bakan Dönmezden heyecanlandıran paylaşım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Beklenen müjde öncesi Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Karadeniz gazıyla ilgili yeni müjdeyi pazartesi günü açıklayacaklarını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de müjdeye saatler kala sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Dönmez'in, kum saati emojisi ile paylaştığı videoda 'Adım adım Türkiye Yüzyılı' mesajı ve sondaj gemisi olduğu görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beklenen müjde öncesi Bakan Dönmezden heyecanlandıran paylaşım
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak" dedi.

Yeni müjde için nefesler tutulmuşken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

"ADIM ADIM TÜRKİYE YÜZYILI"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, sosyal medya hesabından kum saati emojisi ile paylaştığı videoda 'Adım adım Türkiye Yüzyılı' mesajı ve sondaj gemisi olduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeyi pazartesi vereceğiz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeyi pazartesi vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz gazı ile ilgili pazartesi günü yeni müjdeleri paylaşacağız
OYNAT 01:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz gazı ile ilgili pazartesi günü yeni müjdeleri paylaşacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de bulunan doğalgazın Türkiye'deki tüketim sistemine bağlanması için çalışmaların devam ettiği belirterek 'Karadeniz gazı ile ilgili pazartesi günü yeni müjdeleri paylaşacağız' dedi.

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