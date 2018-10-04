Belgele ve ihbar et

 İstanbul’daki denetimler sırasında markette olan Yunus Çevik, emekli olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz aya göre fiyatlar çok değişti. Ben emekliyim yapılan zamlar cep yakıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “stokçular ve fahiş fiyatlar konusunda duyarlı olunması” uyarısı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. İstanbul, Ankara, Kocaeli, Ordu, Kilis başta olmak üzere birçok ilde yapılan kontrollerde market, hal, toptancı ve alışveriş merkezlerine ani baskınlar yapan zabıta ekipleri rapor tuttu. Denetimlerde, marketten rastgele seçilen bazı ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatı ve geçmiş ayların fiyatları karşılaştırıldı.

Denetimlerde, girdi maliyeti ve fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek haksız kazanç amacıyla tüketiciyi mağdur eden fırsatçılara ve piyasa şartları dışında haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara yasal mevzuat kapsamında ceza veriliyor.

ALO 175’E ŞİKAYET YAĞIYOR

Son iki ayda “Alo 175'e 22 binden fazla şikayet geldi. Şikayetleri değerlendiren Ticaret Bakanlığı; 41 bin 821 ürünü denetledi ve bin 296 üründe haksız fiyat artışı tespit etti. Haksız kazanç, fiyat spekülasyonu ve hijyen şartlarını yerine getirmeme durumlarında ilgili işletmelere sert yaptırımlar uygulayabiliyor.

TÜKETİCİYE DE GÖREV DÜŞÜYOR

Yetkililer, vatandaşların gördükleri fiyatlamalardaki spekülasyonları “Alo 175” hattına bildirmesini istiyor. Fiyat denetiminde tüketiciye de büyük görev düşüyor. Market raflarındaki fiyatları yakından takip edenlerin, tespit ettiği zamları belgeleyip ilgili mercilere ihbar etmesi fırsatçılara geri adım attırmada büyük önem taşıyor. Denetimlerin yapıldığı yerlerden biri de Kocaeli oldu. Kent merkezinde yapılan denetimlerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, döviz kurlarındaki hareketliliği bahane ederek, marketlerde satılan ürünlerde meydana gelen dalgalanmalara karşı günlük denetimleri arttırdıklarını söyledi.

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Ordu

RAF VE KASADAKİ FİYATLARINI KARŞILAŞTIRIN

“Ekipler şehir genelindeki hallerde ruhsat ve meyve sebzeleri tazelik acısından kontrol ediyor. Ayrıca ekipler marketlerdeki ürün etiketlerini denetliyor. Yapılan kontrollerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor. Reyon fiyatıyla kasa fiyatı farklı çıkarsa Tüketici Kanunu gereği tespit tutanağı tutularak cezai işlem yapılması amacıyla Valiliğe gönderiliyor” dedi.

FIRSATÇILARA İZİN VERMEYİZ

İstanbul Ümraniye’de de zabıta fiyat ve hijyen kontrolü amacıyla yapılan denetimler sıklaştırdı. Belediyeden yapılan açıklamada; Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki denetimlerine ara vermeden büyük bir titizlikle devam ettiği ifade edildi. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve sağlığı için zabıta ekiplerimiz büyük bir titizlikle çalışmaya devam ediyor. Düzeni bozan hiçbir uygulamaya izin vermedik, vermeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

STOKÇU DENETİMİ DE ARTMALI

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, stokçuluğun üzerine de gidilmesini istedi. Palandöken, “Geçtiğimiz ay birçok gıda maddesinin etiketlerinde gereksiz fiyat artışı yapan fırsatçılar ve stokçular TÜFE'nin artmasında önemli rol oynadı. Stokçulara ve fırsatçılara yönelik denetimler sıklaştırılmalı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi, olağan dışı fiyat artışı görüldüğünde zabıta ekiplerine haber verilmeli. Enflasyon ve döviz kurlarının ateşinin düşürülmesi için topyekun mücadele vermeliyiz” dedi.

Kocaeli

Raflarda fiyat-etiket denetimi

Türkiye’de üretilen ürünlere koyulması zorunlu olan ‘Yerli ürün’ logosu uygulaması dün başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tüketici Hakları Zabıta Amirliği, fiyat -etiket denetimi gerçekleştirdi. İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın fiyat - etiket denetimi talimatının ardından, 40 personelden oluşan 12 ekip, Sarıyer İstinye’deki zincir marketlerde denetlemelerde bulundu. Ekipler girdikleri marketlerde ellerindeki temmuz ayı fiyatlarına göre karşılaştırma ile denetleme gerçekleştirdi.

25 BİN LİRA CEZA

Zabıta Amiri Sinan Kalender, “Talimatın ardından işletmelerde olağanüstü fiyat değişiklikleri varsa tespitini yapıp ticaret bakanlığına gönderiyoruz. Temmuz ayı fiyat listesi elimizde. Kur farkı etkilemediği halde etkilemiş gibi artış yapanları tespit ederek ilgili birimlere ileteceğiz” dedi. Küçük çaplı 2-3 şubesi olan yerel marketlere 5 bin lira ceza kesileceğini anlatan Kalender, “Büyük market zincirlerine ise 25 bin lira ceza uygulanacak” bilgisini verdi.

İHLALLERİ 153’E BİLDİRİN

Denetimlerde Temmuz ayında 2,5 kilosu 16,95 lira olan pirinç şuan 25,95 liraya satıldığını tespit ettiklerini belirten Kalender, şunları kaydetti: “Biz bununla ilgili işletme yetkilisinin beyanını aldık. Tutanak tuttuk ve tutanağımızı Ticaret Bakanlığı’na gönderiyoruz. Ticaret bakanlığı reklam kurulu gerekli soruşturmaya gerçekleştiriyor ona göre ceza kesiliyor. Vatandaşlar fiyat, gramaj ve olası şüpheler için varsa eski fişlerinin fotoğraflarıyla yoksa hangi ürün hangi market ise sitemiz, 153 veya meydanlarda bulunan merkezlerimizden bize ulaşabilirler.”

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