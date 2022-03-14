BERA Holding 2021 faaliyet dönemi finansal tablolarını ve karlılık oranlarını kamuoyuyla paylaştı.

Holding’in Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre, “Küresel ve ulusal düzeydeki olumsuzluklara rağmen Grubumuz 2021 faaliyet dönemini başarılı sayılabilecek bir performansla tamamlayarak 2021 yılı dönem satış hasılatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 4.217.184.173 liraya çıkarmıştır. Aynı dönemde brüt kar tutarı, önceki döneme göre %36,5 oranında bir iyileşme ile 1.001.458.629 TL olmuştur. Dönem net karı ise önceki döneme göre %212 oranında artarak 746.546.258 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bera Holding’in Satış Hasılatı %50 Net Karı İse %212 Arttı

2020 yılında kararlaştırılan ve 2021 yılında da devam ettirilen sıkı finansman politikası çerçevesinde alınan önlemler ile kur farklarından kaynaklanan kambiyo kar ve zararını da içeren net finansman maliyeti önceki döneme göre önemli oranda azaltılarak yaklaşık 20 milyon fazla vermiştir. Net finansman maliyetindeki bu iyileşme dönem net karlılığının artmasında önemli etken olmuştur. Cari oran ve likidite oranı sırasıyla 1,93 - 1,34 olarak gerçekleşmiştir. Net kar marjımız ise son dönemlerdeki en yüksek rakamına ulaşmış ve %17,7 gerçekleşmiştir. Pandeminin hüküm sürdüğü son iki yıl içerisinde Romanya hariç yurt içi hiçbir işletmemizde istihdam daralmasına gidilmemiştir. Yine 2021 yılı ihracatımız dolar cinsinden %26 artarak 95,2 Milyon dolara ulaşmıştır” denildi.

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Bera Holding’in Satış Hasılatı %50 Net Karı İse %212 Arttı

GRUP ŞİRKETLERİNİN İSO 500 BAŞARISI

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2020 yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşları arasında BERA Holding’in grup şirketlerinin yer aldığının hatırlatıldığı açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Grubumuza bağlı şirketlerden, Konya Kağıt A.Ş., Muratlı Karton Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş., Divapan Entegre Ağaç Panel San. Ve Tic. A.Ş., Kompen Pvc Yapı ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Golda Gıda A.Ş., İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl yayınlanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ile ilgili 2020 yılı sıralamasında yer almıştır. 2021 yılı performansları son derece başarılı giden bu 5 şirketimiz İSO ilk 1000 sıralamasında daha yukarılarda yer alması beklenmektedir.”

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Bera Holding’in Satış Hasılatı %50 Net Karı İse %212 Arttı

Konya Kağıt Borsa İstanbul Ana Pazar’da İşlem Görmeye Başladı

Holding tarafından yapılan açıklamada, 14 Eylül 2021 tarihinde hisseleri halka arz olan Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin şirket paylarının büyük bir talep gördüğü hatırlatılarak, “Ülkemizin önemli oranda 1. hamur kağıt üreticilerinden ve Grubumuzun büyük Şirketlerinden Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Holdingimiz aktifinde bulunan paylarından bir kısmının Borsa İstanbul’da halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde 14.09.2021 tarihinde yapılan müracaat, SPK tarafından kabul edilerek payların arzına izin verilmiş olup, bu izin çerçevesinde gerekli işlemler ikmal edilerek Konya Kağıt paylarının yüzde 20’si ortak pay satışı usulüyle halka arz edilmiştir. Toplamda 5 katın üzerinde talep gelen Şirket payları 26.11.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlamıştır” denildi.

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BERA Holding’in grup şirketlerinden Adaçal Kireç A.Ş. ve MPG A.Ş.’nin önemli yatırım ve başarılara imza attığı da belirtilerek şirketlerin çalışmaları hakkında şu bilgilere yer verildi:

Bera Holding’in Satış Hasılatı %50 Net Karı İse %212 Arttı

Adaçal Kireç de Üretim Kapasitesi Artırıldı

Yine Grup Şirketlerimizden Adaçal Kireç San.Tic. A.Ş. tarafından yapılan ve yaklaşık 6.000.000 Euro’ya mal olan ve 2020 yılının son çeyreğinde devreye alınarak deneme üretimlerine başlanan 400 ton/gün kapasiteli kireç fırını normal üretimine geçmiştir. Böylece anılan Şirketimizin 250 ton/gün olan kireç üretim kapasitesi yapılan bu yatırım ile 650 ton/gün üretim hacmine çıkmıştır. Adaçal Kireç San.Tic. A.Ş. ayrıca birinci kireç fırının üretim kalitesini artırmak için revize yatırım kararı almıştır.

Bera Holding’in Satış Hasılatı %50 Net Karı İse %212 Arttı

MPG A.Ş.’den 38,5 Milyon Euro’luk Anlaşma

Öte yandan Grup Şirketlerimizden olan MPG A.Ş.’nin 2020 yılında dünyada emsali az olan zırhlı M4K Mayına Karşı Korumalı Kurtarıcı araçlarını yaparak başarı ile teslim etmesi kendisini savunma sanayi alanında kabul gören üreticiler sınıfına sokmuştur. Bu vesile ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile 16 Nisan 2021 tarihinde imzaladığı 38 milyon 500 bin Euro tutarındaki '8x8 Tekerlekli Kurtarıcı Araç Projesi Sözleşmesi' ile hem yüksek montanlı bir iş almış, hem de başkanlık nezdinde doğrudan yüklenici/tedarikçi olarak kabul edilmiş bulunmaktadır.”

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Ayrıntılı Bilgi için :

BERA Holding / Grafiker

Mehmet Emin KÜÇÜK / 0 332 221 21 52

mehmetemin.kucuk@bera.com.tr