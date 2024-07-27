Besicilik desteklerinde yeni dönem

Açıkladığı 2024-2026 Hayvancılık Yol Haritası ile ithal hayvan alımını 3 yıl içerisinde bitirmeyi hedefleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, yol haritasının ilk ayağı olan ithal hayvandaki cazibenin ortadan kaldırılması için düğmeye bastı. Devreye alınan destek modeli ile genç ve kadın üreticiler üretimde sürdürülebilirliği sağlayacak. Çarpan sayısı arttıkça artan desteklerin kısa süre içerisinde üreticinin hem verimli hem de kaliteli üretim yapmasının önünü açacak.

ÜRETİCİ KORUNACAK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Resmi Gazete'de yayımlanan Yapılacak Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nı değerlendirdi. Yumaklı, “Hayvancılıkta yeni destekleme programı ile belirlenen kriterleri yerine getiren işletmelere ilave destekleme yapılacak. Bu sayede üretimde verim ve kalitenin artırılması sağlanacak" dedi. Yeni destekleme modelinin gıda arz güvenliği dikkate alınarak üretim planlaması ekseninde hazırlandığını belirten Yumaklı, verimli, sürdürülebilir ve kaliteli bir üretim modeli hedeflediklerine işaret etti. Bakan Yumaklı, ülke ihtiyacının yurt içi üretimle karşılanmasını amaçladıklarını vurgulayarak, "Bu kapsamda yerli gen kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması ile üretim sürecinde yaşanan maliyet artışları ve fiyat istikrarsızlıkları gibi olumsuz koşullardan üreticilerin korunmasını planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni destekleme programıyla belirlenen kriterleri yerine getiren işletmeler için ilave destekleme yapılacağına dikkati çeken Yumaklı, şu bilgileri verdi:

İŞLETMELERE İLAVE DESTE

"Hayvancılık işletmeleri içinde önemli bir paya sahip olan aile işletmelerine ilk defa ilave destek verildi. Kırsalda üretimin ana direği olan kadınlara ve geleceğimizin teminatı gençlere pozitif ayrımcılık yapıldı. Hayvancılıkta yeni destekleme programı ile belirlenen kriterleri yerine getiren işletmelere ilave destekleme yapılacak.

Bu sayede üretimde verim ve kalitenin artırılması sağlanacak."

AİLE İŞLETMESİNE 77 BİN LİRA

2024 yılında buzağı ve malaklar için 1000 lira, kuzu ve oğlaklar için 200 lira, arıcılık için kovan başına 100 lira, ipekböceği için kilogram başına 1000 lira, besilik erkek sığır (karkas) için hayvan başına 500 lira, tiftik üretimi için kilogram başına 80 lira destek tutarı belirlendi. Mevcut durumda verimlilik kriterlerini sağlayan bir aile işletmesi buzağı başına 2 bin 68 lira destek alırken, yeni model kapsamında 4 bin 800 lira destek alacak. Halihazırda ari bir aile işletmesi 28 bin 680 lira destek alırken, yeni model kapsamında 77 bin lira destek imkanı bulacak.

Kadın ve genç girişimciye ayrıcalık

Hayvansal üretimde yeni destekleme programı, ‘temel hayvancılık’ ve ‘ürün geliştirme’ destekleri olmak üzere 2 gruba ayrılıyor. Destekleme tutarları katsayılar üzerinden tespit edildi, performansa dayalı bir destekleme sistemi oluşturuldu. Yeni modelde yönlendirici ve verimliliği artırıcı kriterleri sağlayanlar daha yüksek destek alacak, böylece verimli ve kaliteli üretim teşvik edilecek. Hayvancılık işletmeleri içinde önemli paya sahip olan aile işletmeleri ilk defa ilave desteklerden faydalandırılacak. Kadın ve genç yetiştiricilere pozitif ayrımcılık yapılarak temel desteğe ilave destek verilecek.







