​Beyaz eşya ihracatı eylülde yüzde 4 arttı.

Türkiye’de altı ana üründe beyaz eşya ihracatı eylül ayında yükseldi. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) açıkladığı verilere göre, eylül ayında ihracat yıllık bazda yüzde 4’lük artışla 2,4 milyon adede çıktı. Toplam ihracat ise ocak-eylül döneminde yıllık bazda yerinde saydı ve 19 milyon adet olarak gerçekleşti. İç satışlar sadece eylülde yıllık bazda değişim göstermeyerek 769 bin 236 adet oldu. İç satışlar ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azalarak 6,3 milyon adede geriledi. Üretim de ilk 9 ayda yıllık yüzde 4 azalışla 24,6 milyon adet olurken, sadece eylülde yıllık yüzde 3 artışla 3,17 milyon adede çıktı. TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, “Ülkemizin lokomotif sektörlerinden olan beyaz eşya sektörünün, tüm olumsuzluklara rağmen yılın son çeyreğinde toplam satışlarını artıracağına inanıyorum” dedi.

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