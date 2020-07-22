Beyaz eşyada yüzler gülüyor: 6 ürün grubunda yükseliş yaşandı

Türk Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), 2020 yılının ilk yarısına dair verilerini internet üzerinden gerçekleştirdiği videokonferans yöntemiyle açıkladı. TÜRKBESD verilerine göre, haziran ayında 6 ana ürün grubunda toplam satışlar arttı. İlk 6 aylık dönemde ise iç satışlar yüzde 4 oranında artarken, iç satış ve ihracattan oluşan toplam satışlar yüzde 9 oranında daraldı.

AVRUPA'YA İHRACAT OLUMSUZ ETKİLENDİ

Beyaz eşya satışlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, "Yurt dışı satışlarda ana pazarımız olan Avrupanın pandemiden ağır etkilenmesi nedeniyle ihracatımız özellikle Mart-Mayıs döneminde ciddi ölçüde daraldı. Ancak haziran ayı ile birlikte Türkiye satışları başta olmak üzere ciddi bir toparlanma süreci başladı. İç satışlarımız haziran ayında 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 14 artarken, iç satış artı ihracat artış oranımız yüzde 4 oranında gerçekleşti. Üretimimiz ise geçen yıl aynı döneme göre yüzde 25 arttı. Fabrikalarımız yoğun bir tempoda çalışıyor. Gerek yurt içi gerek yurt dışı pazarlara ürün yetiştirmeye çalışıyoruz. Temmuz ve Ağustos aylarında bu trendin devam etmesini bekliyoruz" dedi.

TEMMUZ VE AĞUSTOSTA YÜKSELİŞ SÜRER

Dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin görünüm ve öngörüleri paylaşan TÜRKBESD Başkanı Dinçer, şöyle devam etti: "Salgının yol açtığı olağanüstü koşullar nedeniyle çoğu sektör gibi beyaz eşya sektörü de zor bir ilk yarıyıl geçirdi. Yurt dışı satışlarda ana pazarımız olan Avrupa’nın pandemiden ağır etkilenmesi nedeniyle ihracatımız özellikle Mart-Mayıs döneminde ciddi ölçüde daraldı. Ancak haziran ayı ile birlikte Türkiye satışları başta olmak üzere ciddi bir toparlanma süreci başladı. İç satışlarımız Haziran ayında 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 14 artarken, iç satış+ihracat artış oranımız yüzde 4 oranında gerçekleşti. Üretimimiz ise geçen yıl aynı döneme göre yüzde 25 arttı. Fabrikalarımız yoğun bir tempoda çalışıyor. Gerek yurt içi gerek yurt dışı için ürün yetiştirmeye çalışıyoruz. Temmuz ve ağustos aylarında bu trendin devam etmesini bekliyoruz. Sektör olarak bu süreçte iyi bir sınav verdiğimize inanıyoruz."