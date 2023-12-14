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Ekonomi

Bigadiç’te 100 derecelik sıcak su bulundu

Bigadiç Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde, 100 derece sıcaklığa sahip jeotermal su bulundu. Saniyede 100 litre ve 100 derece sıcaklığa sahip jeotermal suyun ilçeye hayırlı olacağını kaydeden Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, “Bu dünyadaki nadir sulardan biri. Bigadiç’imizde 100-150 derece sıcaklığında termal kaynak bulundu. Jeotermal suyumuz İnşallah ülkemize, ilimize ilçemize hayırlı olur'' açıklamasında bulundu.

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
15:01 - 14/12/2023 Thursday
Güncelleme: 15:07 - 14/12/2023 Thursday
Yeni Şafak
Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde jeotermal su bulundu.
Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde jeotermal su bulundu.

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde bulunan sıcak su kaynaklarına bir yenisi daha eklendi. 1071 dönümlük Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin 3 bin dekarlık Höyük bölümünde kurulacak olan Bigadiç Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuyu açma çalışmalarında 100 C sıcaklıkta 100-150 lt/sn debide jeotermal akışkan su elde edildi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Bigadiç Belediyesi tarafından yapılan jeotermal kuyu açma çalışmalarının ilk aşamasında 100 C sıcaklıkta 100-150 lt/sn debide jeotermal akışkan elde edildi.


Saniyede 100 litre ve 100 derece sıcaklığa sahip jeotermal suyun ilçeye hayırlı olacağını kaydeden Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, “Bigadiç’imizde 100 derece sıcaklığında termal kaynak bulundu. Saniyede 100 litre ve 100 derece sıcaklığa sahip jeotermal suyumuz İnşallah ülkemize, ilimize ilçemize hayırlı olur. Bu dünyadaki nadir sulardan biri. Bunu sağlık turizminde, Sağlık Bakanlığımızla beraber Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'yle beraber tüm ülkemizin hizmetinde olacak'' dedi.


Yeni projeler hizmete girecek


2 bin 400 dekar araziye kurulacak modern seralarda 5 bin kişiye istihdam sağlanması planlanırken, Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere termal sağlık turizminde, ısıtmada, enerji üretiminde ve tarım alanında insanlığa hizmet edecek projeler geliştirilecek.


#Bigadiç Belediyesi
#Sondaj
#Balıkesir
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