Bin 500 lira kirayla nasıl dönüşürüz

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Konutları kentsel dönüşümde olan vatandaş, en fazla 1,500 lira olan kira desteğinin piyasa şartlarına yakın bir seviyeye getirilmesini talep ediyor.
Kentsel dönüşüm projeleri devam ederken, vatandaş yeni kira yardımının ne kadar olacağını merak ediyor. Evleri kentsel dönüşümde olanlar, kira desteğinin piyasa şartlarına yakın bir oranda güncellenmesini istiyor. Ev sahiplerine şu anda en yüksek rakam olarak Ankara, İstanbul ve İzmir'de 1,500 lira olarak verilirken, en düşük tutar ise 929,50 lira olarak belirlenmiş durumda.
Özellikle büyükşehirlerdeki kiraların ortalama 5 bin lira olduğu piyasada, 1,500 liralık desteğin yetersiz kaldığı ifade ediliyor. Sektör temsilcileri ise kentsel dönüşümün geleceği ve tüm ülkeye yayılması için rakamın güncellenmesi gerektiğini belirtiyor. Yeni güncellemenin, konut sahipleri ve özellikle dar gelirli olup kira yardımına ihtiyaç duyanlar açısından tatminkar seviyede olması gerektiğine dikkat çekiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na göre, 2012'de başlayan kentsel dönüşüm seferberliğinde bugüne kadar, 3 milyon 200 bin konutun dönüşümü sağlandı. Bunun yanında sahada da 250 bin konutun dönüşüm çalışmaları devam ediyor.
Yapılan kira yardımının piyasanın altında kalmaya devam etmesi durumunda ise önümüzdeki dönemde konut dönüşümü taleplerinin gerileyebileceğine işaret ediliyor. Kira yardımı daha önce yüzde 30 oranında artmış ve 1,150 TL’den 1,500 TL’ye çıkarılmıştı. 2022'de il bazlı kira destekleri 6 bölgeye ayrılmış ve rakamlar buna göre belirlenmişti. Vatandaş ise yapılacak yeni kira yardımı tutarını beklerken, yakın zamanda açıklanacak paket ile güncel rakam belli olacak.
Vatandaşa kendi evini ve iş yerini dönüştürme ile güçlendirme çalışmaları için sağlanan kredi desteğinde, devletin faiz katkısının artırılması, oranın yüzde 1’in altına çekilmesi de bekleniyor. Faiz destekli kentsel dönüşüm ve güçlendirme kredileri konusunda geçen yıl kredilerin üst limitleri iki kez artırılmıştı. Açıklanacak paketle birlikte, kentsel dönüşüme hız kazandırmak ve vatandaşın daha kolay imkanlarla krediye ulaşabilmesi için verilen faiz desteğinin artırılması gündemde. Böylece devletin desteğiyle kredilerde faiz düşecek, limitler artacak ve vade uzayacak.