Biotrend ve Honeywell Ortaklığı: İlk Tesis’in 2025 Yılında Faaliyete Geçmesi hedefleniyor

Biotrend ve Honeywell Ortaklığında İlk Tesis’in 2025 Yılında Faaliyete Geçmesi hedefleniyor.
Biotrend, 2021 yılı itibariyle bugüne kadar yürütülen süreç sonunda yeni kurulan Biotrend İleri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sanayi A.Ş. firması sermayesinde oluşacak ortaklık anlaşmasını imzaladı. Bu kapsamda kurulan şirkette Biotrend ile Honeywell iştiraklerinden UOP Limited arasında UOP Limited’in azınlık pay sahibi olacağı bir ortaklık yapısı da planlanıyor.
İmzalanan anlaşma ile eş zamanlı olarak ekipman tedarik, üretim lisans ve garanti sözleşmeleri de imza altına alındı. Biotrend plastik atıkları geri dönüştürülmüş polimer hammaddesine (RPF) dönüştürmek için Honeywell’in UpCycle Process teknolojisini kullanmaya başlayacak.