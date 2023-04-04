Biotrend ve Honeywell Ortaklığı: İlk Tesis’in 2025 Yılında Faaliyete Geçmesi hedefleniyor

“Geri dönüştürülmüş plastik kullanımı için dünyanın önde gelen şirketlerinin önümüzdeki 5-10 yıllık süreç için dünyaya verdikleri taahhütler kapsamında geri dönüştürülmüş plastik ürününe her sene artan bir talep mevcuttur. Türkiye’de kurmayı planladığımız gelişmiş geri dönüşüm tesisinin bu talebe cevap verecek plastiğin orijinal hammaddesine geri dönüşüm sağlıyor olabilmesi ve gerçek bir döngüsel ekonomi modeline imkan veriyor olması sebepleriyle sadece Türkiye’de değil dünyada ilklerden biri olacağını görmekteyiz, Honeywell UOP’nin lisanslı UpCycle teknolojisini kullanacak olan tesisimizin başlangıçta yılda 60 bin metrik ton atık işleme ve geri dönüştürme kapasitesine sahip olmasını bekliyoruz. Tesisin hammadde girdisi Biotrend tarafından sağlanacak olup, tesisin modüler ekipmanları, teknolojisi ve başlatma, devreye alma ve teknik destek hizmetleri de dahil olmak üzere ilgili mühendislik çalışmaları Honeywell UOP Limited, tarafından sağlanacak. İzmir Bölgesinde kurulmasını tasarladığımız ileri geri dönüşüm tesisinin 2025 yılı içerisinde hayata geçirilmesini planlıyoruz. Tesisin çıktısı ise yüksek talep gören ve katma değerli bir ürün olan RPF (Recycled Polymer Feedstock) için ise küresel blue-chip şirketleri ile uzun vadeli alım sözleşmeleri müzakere etmekteyiz.Biotrend İleri Dönüşüm A.Ş. atık tedariği, atıkların işlenmesi ve kurulacak olan yeni tesisin işletmesini yaparken, Honeywell UOP Limited ise teknoloji ve işletme desteği sağlayan ortak taraf olarak görev alacak.”