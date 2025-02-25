Bir ilk: Simite TSE belgesi verildi

DMR Unlu Mamuller, Türkiye’de simide TSE (Türk Standartları Enstitüsü) Uygunluk Belgesi alan ilk firma olarak bir ilke imza attı. Bu önemli belge, Türk kültürünün vazgeçilmezi olan simidin, ulusal standartlara uygun olarak üretildiğini tescillerken, aynı zamanda ürünün kalite güvencesini de ortaya koydu.





Simidin özgün yapısını koruyarak modern üretim yöntemleriyle global standartlara uygun hale getiren DMR Unlu Mamuller, aldığı TSE Uygunluk Belgesi ile yüksek kalite anlayışını bir kez daha kanıtladı.



