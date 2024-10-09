Bir yılda altı projeyi tamamladı

Artaş İnşaat, 1 yılda 2 bin 600 konut ve 405 ticari birimden oluşan 6 projesini tamamlayıp teslim etmeye başladı. Toplamda 821 bin metrekare büyüklüğe ve 1-1,5 milyar dolar yatırım değerine sahip projeler, İstanbul’un gözde lokasyonlarında konumlandırılıyor. Maslak’ta Avrupa Konutları Saklıvadi, Kartal’da Avrupa Konutları Esentepe, Avcılar’da da Artaş Ticaret ve Sanayi Merkezi projelerinde hak sahipleri mülklerine kavuştu. Artaş İnşaat, son çeyrekte ise Avrupa Konutları Yenimahalle, Avrupa Residence Yamanevler ve Avrupa Konutları Ata projelerinde anahtar teslimlerini yapacak. Yarım asra yakın bir süredir faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, bugüne kadar toplam 40 bin konut ürettiklerini söyledi. Çetinsaya, “2025 yılında yapımına başlayacağımız inşaatlar da var. Her yıl 4-5 bin konutluk proje geliştiriyoruz. İnşaatın süresine ve büyüklüğüne göre teslim süreleri değişebiliyor. Cendere’de yeni bir projeyi hayata geçireceğiz” dedi.

Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya

YÜKSEK FAİZ KONUT ALMAYI ZORLAŞTIRDI

Türkiye’de faizlerin yüksek olmasının vatandaşı konut ediniminden uzaklaştırdığını belirten Çetinsaya, “Biz satışlarımızda durgunluk yaşamıyoruz çünkü nitelikli ve en önemlisi de depreme dayanıklı evler üretiyoruz. Vatandaşın tabut binalarda olmasını doğru bulmuyorum. Her şey para değil. Ailenizin güvenli bir yerde yaşamasını sağlamadan birikimlerin altına veya mevduata yatırılması da yanlış. Faizler tek haneli rakamlara, yüzde 10’lu seviyelere düşecek ki ev satabilelim” diye konuştu.





100 BİN LİRA KİRA OLUR MU?

Süleyman Çetinsaya, ev kiralarının aşırı şişmiş olmasından da şikayet etti. Çetinsaya, “Ev kiraları 40-50-100 bin lira olmuş. Vatandaş ne kadar maaş alıyor ki bu evleri kiralayabilsin? Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında bunu hak etmediğimizi düşünüyorum. Ben kira rakamlarını duyunca şaşırıyorum. Bunu bir dertleşme olarak düşünün” açıklamasını yaptı.





YOLUMUZU BELEDİYE DEĞİL BİZ YAPIYORUZ

Çetinsaya, Vadi İstanbul’un devamında iki ada projesini hayata geçireceklerine de değindi. Toplam 500 bin metrekare inşaat yapacakları bilgisini veren Çetinsaya, şunları kaydetti: “Gittiğimiz her yerde yolları biz yapıyoruz. Vadi İstanbul’da gördüğünüz yol ve altyapının geliştirilmesi tamamen bize ait. Belediyelerimizin tabi ki ekonomik imkanları yeterli değil. Biz inşaat yaparken ‘Gel sen de buranın yolunu yap’ demiyoruz. Önümüzdeki günlerde Cendere’den Kemerburgaz’a giden, oradan da Hasdal metrosuna çıkan yolda çalışma yapacağız. Maliyeti 500 milyon TL, yani 15 milyon dolar. Bunu belediyeden istediğimizde proje teslimlerinde gecikmeler oluyor. O nedenle biz yapıyoruz.”





Sitelerin %91'i yeşil alan

Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuzhan Çetinsaya ise 6 projede 100 bin metrekare peyzaj alanı düzenlediklerini dile getirdi. Çetinsaya, "Sitelerin ortak alanlarının yüzde 91'i yeşil alanlara ayrıldı. Çatılarda uygulanan güneş enerjisi panellerinden otoparklarımızda bulunan elektrikli araç şarj ünitelerine kadar sitelerimizi sürdürülebilir faaliyetlerle donatıp karbon ayak izimizi düşürüyoruz" diye konuştu.











