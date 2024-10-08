Gurbetçi konutları seneye teslim

TOKİ yurt dışında süresiz oturum iznine sahip ve daimi ikamet eden Türk vatandaşlarına veya mavi kart sahiplerine yönelik 4 ilde sürdürdüğü konutları seneye hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyor. İstanbul Sancaktepe’de 2+1 ve 3+1 nitelikte yapılan 420 konutluk ve 18 dükkanlık proje için 31 Mayıs 2022’de kura ile hak sahipleri belirlendi. 2023 yılının birinci ayında arsa teslimleri biten konutların inşaat çalışmaları devam ediyor. İnşaat ilerleme seviyesi yüzde 50,51’e ulaştı. İlk planda İstanbul’da yapılan konutlar ardından Ankara, Bursa ve İzmir’de inşa edilecek. Konut projesiyle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olacak. Sancaktepe projesi de TOKİ’nin diğer projeleri gibi yatay mimari anlayışıyla hayata geçiriliyor.