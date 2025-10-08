Bireysel fon yatırımcısı ikiye katlandı

Portföy yönetim şirketlerinden AK Portföy, kuruluşunun 25. yılında yönettiği varlık büyüklüğünü 1,25 trilyon TL’ye çıkararak 1 trilyon TL sınırını aşan ilk özel portföy yönetim şirketi oldu.
AK Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, Türkiye’de varlık yönetimi sektörünün son beş yılda büyük bir ivme kazandığını belirtti. Ersarı, küresel pazarın bir yılda 15 trilyon dolar artışla 147 trilyon dolara ulaştığını, Türkiye’de ise yatırım fonlarının 9 kat büyüyerek 178 milyar dolara çıktığını söyledi.
İLK 400 ŞİRKET İÇİNDEYİZ
Yönetilen toplam varlık büyüklüğünün dolar bazında 5,6 kat artışla 257 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Ersarı, "Bireysel yatırımcı sayısı iki katına çıkarak 5,6 milyona ulaştı" dedi. Ersarı, "Bugün 30 milyar dolarlık varlık büyüklüğümüzle ülkemizin en büyük özel portföy yönetim şirketiyiz. Dünyanın en büyük 400 portföy yönetim şirketi arasında yer alıyoruz. Yönettiğimiz 200’ün üzerindeki fonla Türkiye’nin yatırım kültürünün dönüşümünde öncü rolümüzü sürdürüyoruz" diye konuştu.