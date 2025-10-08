Bireysel fon yatırımcısı ikiye katlandı

AK Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, Türkiye’de varlık yönetimi sektörünün son beş yılda büyük bir ivme kazandığını belirtti. Ersarı, küresel pazarın bir yılda 15 trilyon dolar artışla 147 trilyon dolara ulaştığını, Türkiye’de ise yatırım fonlarının 9 kat büyüyerek 178 milyar dolara çıktığını söyledi.