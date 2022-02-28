Ekonomi BIST 50 endeksindeki paylarda açığa satışta yukarı adım kuralı bugün de geçerli olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BIST 50 endeksindeki paylarda açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara, 24 Şubat'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
BIST 50 endeksindeki paylarda açığa satışta yukarı adım kuralı bugün de geçerli olacak
BIST 50 endeksindeki paylarda açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak.

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara, 24 Şubat'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini duyurdu.

AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİ

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

Söz konusu paylara yönelik 24-25 Şubat'ta uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da devam etmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."

Piyasalar hızlı toparlandı: Borsa İstanbul'daki yükseliş yüzde 5'i aştı
EKONOMİ
Piyasalar hızlı toparlandı: Borsa İstanbul'daki yükseliş yüzde 5'i aştı

Borsada açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak
EKONOMİ
Borsada açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak
18 milyon kişi etkilenecek

'18 milyon kişi etkilenecek'

​AB Ukraynalı 4 milyon sığınmacıya hazırlanıyor.
Acı bilanço

Acı bilanço

​Rus saldırılarında 352 Ukraynalı sivil yaşamını yitirdi.
Rusyanın Ukraynaya yönelik başlattığı işgal girişiminde beşinci gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

​Tansu Çiller, parlamenter sisteme dönüş isteyen 6'lı masaya sert çıktı.

Halkın güvenliği için "Google Harita" araçları devre dışı bırakıldı.
Azeri MiG-29'ları Ukrayna'da vuruldu

Azeri MiG-29'ları Ukrayna'da vuruldu

​Lviv'deki uçak fabrikasında modernize edilen jetler Rus bombalarına hedef oldu.

​Savaşın Rusya'ya maliyeti artıyor.

​Moskova'ya yönelik tecrit gün geçtikçe büyüyor.

​Eski milletvekili Ataullah Hamidi, Merve Kavakçı'nın gözaltına alınmak istendiği günü anlattı.
Lavrov uçuş yasağına takıldı

Lavrov uçuş yasağına takıldı

​AB ülkeleri Rus heyetini Cenevre'ye taşıyacak uçağa izin vermiyor.

​Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan mezarı başında anıldı.

​Milyonlarca Müslüman Batılı devletlerin ordularında savaştı ve yaşamını yitirdi.

​Postmodern darbe anlatılamadı veya anlaşılmak istenmedi.

İsmi değişecek

İsmi değişecek

​FIFA'nın Rusya kararı belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.