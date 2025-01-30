ABD Merkez Bankası Fed, faizi yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit tuttu. Bitcoin'de Fed Başkanı Powell'ın konuşması sonrası başlayan yukarı hareket sürüyor. Peki Bitcoin bugün ne kadar kaç dolar?
ABD Merkez Bankası Fed, faizi yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit tuttu. Federal Açık Piyasa İşlemleri Komitesi "Enflasyon biraz yüksek seyretmeye devam ediyor" mesajını verdi. Fed Başkanı Jerome Powell "Fed'in politika ayarlamak için acele etmesine ihtiyaç yok" dedi.
Peki Bitcoin bugün ne kadar kaç dolar?
Fed'in son para politikası toplantısının ve Başkan Jerome Powell'ın basın toplantısının ardından Bitcoin'de başlayan yukarı hareket sürüyor.
Fed Başkanı Powell'ın bankaların "riskleri anladıkları ve yönetebildikleri sürece kripto müşterilerine mükemmel bir şekilde hizmet verebileceklerini" söylemesi ve Kongre'den "kripto etrafında daha büyük bir düzenleyici aygıtın" çıkmasının "çok yapıcı" olacağını ifade etmesi Bitcoin fiyatını yukarı çekiyor. Bu sabah Bitcoin fiyatı 105543,76 dolara kadar yükeeldi. Şu sıralarda düne göre yüzde 1,58 artışla 105.386 dolardan işlem görüyor.