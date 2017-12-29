Bitcoin yöneticisi kaçırıldı

İngiltere merkezli Exmo isimli Bitcoin şirketinin CEO'su Pavel Lerner Ukrayna'da kaçırıldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre Lerner, bir grup kar maskeli erkek tarafından siyah bir Mercedes'e zorla bindirildi. Kiev polisi ise Salı günü gerçekleşen olay üzerinde soruşturma yapıyor.

"BİTCOİN HESAPLARINDA SORUN YOK"

Telegraph'ın haberine göre, şirket sözcüsü, polis soruşturması devam ettikçei yeni bilgileri paylaşacaklarını söylerken, piyasa işlemlerinin aksamadan devam ettirildiğini, yatırımcıların hesaplarına dair bir sorun olmadığını ifade etti.

YAKLAŞIK 100 BİN KİŞİNİN BİTCOİN İŞLEMİ VAR

Merkezi İngiltere olan ama Ukrayna'da bulunan Exmo şirketinin internet sitesine göre 94 bin 955 aktif kullanıcı kripto para takas işlemlerini Exmo üzerinden gerçekleştiriyor.

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