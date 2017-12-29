Bitcoin yöneticisi kaçırıldı

İngiltere merkezli Exmo isimli Bitcoin şirketinin CEO'su Pavel Lerner Ukrayna'da kaçırıldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre Lerner, bir grup kar maskeli erkek tarafından siyah bir Mercedes'e zorla bindirildi. Kiev polisi ise Salı günü gerçekleşen olay üzerinde soruşturma yapıyor.
"BİTCOİN HESAPLARINDA SORUN YOK" Telegraph'ın haberine göre, şirket sözcüsü, polis soruşturması devam ettikçei yeni bilgileri paylaşacaklarını söylerken, piyasa işlemlerinin aksamadan devam ettirildiğini, yatırımcıların hesaplarına dair bir sorun olmadığını ifade etti. YAKLAŞIK 100 BİN KİŞİNİN BİTCOİN İŞLEMİ VAR Merkezi İngiltere olan ama Ukrayna'da bulunan Exmo şirketinin internet sitesine göre 94 bin 955 aktif kullanıcı kripto para takas işlemlerini Exmo üzerinden gerçekleştiriyor. OYNAT 02:46
2018'de hayatımız değişecek
Yeni yıla sayılı günler kala 2018 için gündemde olan projeler ve düzenlemeler için de heyecan başladı. 2018 yılı istihdam seferberliğinin de devam edeceği bir yıl olacak. İşte 2018'de beklenen değişiklikler...
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İrlanda - $22,490 İrlanda Cumhuriyeti’nde tam zamanlı çalışan bir işçinin yıllık geliri asgari 22.490 Dolar ve haftalık çalışma saati 39. Bu da asgari ücret karşılığı çalışan bir işçinin ayda 1874 Dolar kazandığını gösteriyor.
Almanya - $22,950 Saatlik en düşük 8.5 Euro ödenebileceğini kararlaştıran ülkede yıllık $22.950, aylık ise $1913 kazanmak mümkün.
Hollanda - $23,003 Hollanda'da haftalık 40 saat çalışma karşılığında yılda 23.003, ayda ise 1917 Dolar kazanılıyor.
Belçika $23,104 Yeni başlayan bir işçi haftalık 38 saat karşılığında yılda asgari 23.104 Dolar kazanabiliyor. Bu rakam asgari ücretin aylık 1925 Dolar olduğunu gösteriyor.
Yeni Zelanda - $24, 098 Yeni Zelanda’da yılda 24.098 Dolar kazanabilmek için yapmanız gereken vasıfsız bir işçi olarak haftada 40 saat çalışmak. Bu sayede aylık 2008 Dolar kazanabiliyorsunuz.
San Marino - $24,347 İtalya dolaylarında bir mikro-devlet olan San Marino, yıllık 24.347 Dolar ile dünyanın en yüksek asgari ücret ödeyen 4. ülkesi. Haftalık çalışmanın 37.5 saat olduğu ülkede asgari ücretli bir çalışanın aylık geliri 2029 Dolar.
Monako - $26,015 Monako Prensliği’nde durum aslında biraz ilginç. Monako’da asgari ücretle çalışan bir işçi yılda 26.016, ayda ise 2168 Dolar kazanabiliyor ve haftalık çalışma saati 39. Fakat nüfusun yalnızca %16’sı asgari ücrete tabi. Kalan %84’lük çalışan kesim bu rakamdan daha fazla kazanıyor.
Lüksemburg - $29,611 Kanada gibi Lüksemburg da en yüksek asgari ücret sıralamasında ilk 10’a girmesi beklenenlerden. Haftalık 40 saatlik çalışma karşılığında Lüksemburg’da kazanacağınız asgari ücret yılda 29.611 Dolar (ayda 2468 Dolar).
Avustralya - $34,358 Avusturalya ardından gelen Lüksemburg’a göre neredeyse 5000 Dolar daha fazla ödüyor asgari ücretli çalışana. Ülkede haftalık 38 saatlik çalışmasını dolduran yasal bir çalışan yılda 34.358 Dolar kazanıyor. Bu da ayda 2863 Dolar anlamına geliyor. Bu rakamlar Avusturalya’yı dünyanın en yüksek asgari ücretini ödeyen ülke durumuna getiriyor.
En yüksek asgari ücret buralarda
Bir ülkenin yaşam standartlarının olduğu kadar hayat pahalılığının da önemli bir göstergesi olan asgari ücret ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. İşte asgari ücretin en yüksek olduğu 9 ülke
EKONOMİ
Asgari ücret açıklanıyor