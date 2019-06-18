Ekonomi Biz bize olmanın rahatlığı Club Familiada yaşanır
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Biz bize olmanın rahatlığı Club Familia'da yaşanır

Ege’nin incisi Çeşme ’de 17 yıldır hizmet veren Club Familia Otel herşey dahil sistemiyle misafirlerine bay ve bayanlara özel açık havuzları, plajları, lüks odaları, açık büfe zengin mutfağı, çocuk oyunları, animasyonları, sağlık merkezleriyle Türk aile yapısına ve Türk kültürüne uygun tatil sunuyor.

iLAN Yeni Şafak
Club Familia Otel
Club Familia Otel

Misafirlerine evlerindeki konforu yaşatacak 250 odası 750 kişilik yatak kapasitesi ile hizmet veren Club Familia ailelere Connection, Standart, Bungalow, Suit, Deniz ve Havuz Manzaralı olarak altı farklı oda seçeneği sunuyor.

Özellikle doğanın içinde, palmiye ağaçlarının altında deniz ve mavi ile iç içe tatil yapmak isteyenler için bungalow odalar çok revaçta.

HER AYRICALIK ÖZENLE HAZIRLANDI

Bir ailenin tüm ihtiyaçları düşünülerek dizayn edilmiş, modern mobilya ve aksesuarlarıyla donatılmış odalarda telefondan klimaya, mini bardan elektronik oda kilidine, merkezi uydu yayınlı TV’den , internet erişimine, özel şifreli kasaya kadar eksiksiz bir konaklama için her şey mevcut. Bayan misafirler için Club Familia’ da özel ayrıcalıklar var. Bayanların denizin ve güneşin tadını çıkarması için Club Familia’ da doğal oluşumlarla oluşmuş bir alan mevcut.

Club Familia’ da yine bayanlara ve çocuklara özel havuzlarda yerini almış. İsteyen denize isteyen havuza girerek tatilin, yüzmenin zevkini çıkarıyor.

Otel bu alanı bayanlar plajı olarak düzenlemiş ve bayanlar Türkiye’ nin başka hiç bir otelinde olmayan bu özel alanda denize rahatça giriyor ve hatta güneşlene biliyor. Başka bir ayrıcalık ise bayanlara özel açık ve kapalı havuzlar. Bayanlara yarı olimpik, tatlı suyla doldurulmuş ve kaydıraklı açık havuzda hem güneşin hem suyun tadını çıkarabiliyorlar.

UNUTULMAZ BİR TATİL YAŞAYIN

Club Familia Türk ve Osmanlı mutfağından nefis lezzetleri de misafirlerine sabah, öğle, akşam açık büfesinde sunuyor. Ara öğünlerde aperatif yiyecekler, geç kahvaltı, gece aperatifleri ve gün boyunca limitsiz alkolsüz içecekler de misafirlerin hizmetinde.

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Hem spor hem de eğlence alanları otelde bir arada. Beach voleybol, tenis, basketbol, voleybol, su topu, futbol, dart tatili eğlenceli kılıyor. Konusunda uzman kişiler tarafından yürütülen güzellik merkezi, cilt bakımı, zayıflama, kil ve yosun terapi, pasif jimlastik, fitness center, bay ve bayan kuaförleri, türk hamamı, sauna, Fin hamamı, acil sağlık problemleri için eğitilmiş sağlık personeli 24 saat misafirlerin hizmetinde. Club Familia’da çocuklar içinde herşey düşünülmüş.

Geniş çim alanı çocuk parkı mini club, kreş, çocuk animasyonu,palyaço, boyama çizgi film gösterileri, çocuk havuzları ve daha pek çok eğlence Club Familia’da çocukları bekliyor. Yeşil alanlarıyla göz dolduran otel misafirlerine mavi ve yeşilin mükemmel uyumuyla unutulmayacak tatil fırsatı sunuyor.

Club Familia Çeşme’nin usta aşçıları konuklarına unutamayacakları lezzetler hazırlıyor ve sunuyor. 750 kişilik eşsiz manzaralı açık büfe restoranımızla siz değerli misafirlerimizi bekliyor.

Aileden Sorumlu Tatil Köyü

Ailenizle birlikte huzur dolu bir tatil yapabilmeniz için hiç bir ayrıntının ihmal edilmediği, Club Familia’ nın bay ve bayanlara özel ayrı havuzları, plajları, her ihtiyacınızın düşünüldüğü lüks odaları, Türk ve dünya lezzetlerini bir arada bulabileceğiniz zengin açık büfe mutfağı, çocuk oyun alanları ve animasyonları ile unutulmaz bir tatil yaşayacaksınız.

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