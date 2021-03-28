Ekonomi Biz işimize bakalım Kur değil reel ekonomi konuşalım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Biz işimize bakalım: Kur değil reel ekonomi konuşalım​

Biz işimize bakalım: Kur değil reel ekonomi konuşalım

AK Parti’nin MKYK yeni üyeleri arasında yer alan Prof. Dr. Sumru Altuğ, Türkiye’nin ticari ilişkileri ve ticaret yollarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir makale sunduğunu açıkladı. Altuğ, "Bölgesel eşitsizlik, yatırımlar, 4. Endüstri Devrimi'ni konuşalım. Biz işimize bakalım. Kur, enflasyon, faiz tartışmaları bizi yanlış yere götürüyor” diye konuştu.

Yasemin Asan Yeni Şafak
​Biz işimize bakalım: Kur değil reel ekonomi konuşalım​
Sumru Altuğ

AK Parti’nin 7’nci Olağan Büyük Kongresi'ndeki seçimle Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na (MKYK) giren Prof. Dr. Sumru Altuğ, Yeni Şafak’a konuştu. Merkez Bankası’ndaki değişimin ardından oluşturulan spekülasyonlara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Altuğ, kur, enflasyon ve faiz tartışmalarının yanlış yere götürdüğünü söyledi.

TÜRBÜLANSLI DÜNYADA 'NASIL İLERLERİZ’E BAKALIM

Türkiye’nin ‘kurtuluş’ savaşı vererek kendi egemenliğini kurduğunu ve hep kendi yolunu hep çizmeye çalıştığına kaydeden Prof. Dr. Altuğ, “Dünya çok büyük türbülans yaşıyor. Türkiye’deki türbülansı da böyle görmek lazım. Amerika’ya, Çin’e bakın. Biden, bu türbülansı kontrol altına almaya çalışıyor. Çin, kendi ülkesini sağlamlaştırmak için uğraşıyor. Türkiye, ‘reel ekonomimizi nasıl yola koyarız, belirsiz ve türbülanslı dünyada nasıl ilerleriz’ bunu tartışmalı” dedi.

Tüm dünyada küresel salgın süreci yaşanırken, ABD Başkanı Joe Biden’ın, insan ve beşeri sermayeyi yeniden eğitmek için 4 milyon dolar harcayacağına işaret eden Prof. Dr. Sumru Altuğu, “Çin, yeni teknolojiler, tarımda yeterlilik üzerine trilyonlar harcıyor. Türkiye bunları tartışmalı. Orta ve uzun vadeli reel ekonominin toplanmasını konuşmalı” önerisinde bulundu.

TİCARET YOLLARINI ARAŞTIRIYORUZ

Türkiye’nin ticaret ilişkileri ve ticaret yollarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir makale sunduğunu açıklayan Prof. Dr. Altuğ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu konuyu ilerletmek istiyoruz. Ticaret yolları, bölgesel eşitsizlik, yatırımlar, 4. Endüstri Devrimi'ni konuşalım. Biz işimize bakalım. ‘Doğu’da iş yaratıyor muyuz’, ‘Doğu’da ticaret ilişkileri nasıl’ çalışmasını yaptırıyorum. Rusya, Gürcistan, Bulgaristan, doğu bölgelerindeki şehirler arasında ve o bölgedeki yurt dışındaki şehirlerle ticaret ne durumda, büyüme ne durumda ve nasıl etkileniyor? Bunlar önemli.”

TOPLAM VERİMLİLİK İÇİN ÇALIŞMA YAPACAĞIZ

Türkiye’de reel ekonomi verimliliği ve yatırımlar üzerinde durulması gerektiğini vurgulayan Altuğ, “Türkiye’de toplam verimliliği artıyor. Bununla ilgili detaylı çalışma yapacağız. Türkiye yatırım yapmak için önemli bir ülke. Altyapısı gelişmiş, üniversiteleri var, insan kaynağı mevcut. Bu kur, enflasyon, faiz tartışmaları bizi yanlış yere götürüyor” değerlendirmesinde bulundu.

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