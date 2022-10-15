Ekonomi Bodrum turizmde liderlik hedefledi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bodrum turizmde liderlik hedefledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm forumu düzenlendi. 'Mavi ekonomi' konusunun ele alındığı forumda Bodrum'un dünya turizminde yıldızının parladığı ifade edildi.

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Rümeysa Öztürk Yeni Şafak
Bodrum turizmde liderlik hedefledi
Bodrum.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen turizm forumunda, ‘mavi ekonomi’ konusu ele alındı. Bodrum’un dünya turizminde yıldızının parladığı ifade edilirken, Türkiye için de önemli bir konumda olduğu hatırlatıldı. Uluslararası turizm sahnesinde daha fazla öne çıkması için bir takım önerilerin yer aldığı forumda denizlerdeki temizliğe de dikkat çekildi. Turizm Forumu'nda, mavi biyo-teknoloji, deniz taşımacılığının karbondan arındırılması, sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği, açık deniz yenilenebilir enerji kaynakları, doğal gelgit kontrolü, mavi karbon gibi çalışmalar değerlendirildi.

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