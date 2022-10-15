Bodrum turizmde liderlik hedefledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen turizm forumunda, ‘mavi ekonomi’ konusu ele alındı. Bodrum’un dünya turizminde yıldızının parladığı ifade edilirken, Türkiye için de önemli bir konumda olduğu hatırlatıldı. Uluslararası turizm sahnesinde daha fazla öne çıkması için bir takım önerilerin yer aldığı forumda denizlerdeki temizliğe de dikkat çekildi. Turizm Forumu'nda, mavi biyo-teknoloji, deniz taşımacılığının karbondan arındırılması, sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği, açık deniz yenilenebilir enerji kaynakları, doğal gelgit kontrolü, mavi karbon gibi çalışmalar değerlendirildi.