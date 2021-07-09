Ekonomi Bodruma yatırım göçü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bodrum’a yatırım göçü

Kovid-19 yazlık bölgelere göç başlatırken, talebin yoğunlaştığı Bodrum’da villa projeleri de hızlandı. Salgında nüfusu 200 binden 600 bine çıkan bölgede metrekareler de 10 binden 20 bin liraya çıktı.

Hamide Hangül Yeni Şafak
Bodrum’a yatırım göçü
Bodrum

Koronavirüs süreci doğa ve denize erişimi bulanan bölgelere göç başlattı. Talebin yoğunlaştığı bölgelerin başında gelen Bodrum’da, villa projeleri hızlandı. Metrekare fiyatları da bir yılda 10 bin liradan 20 bin liraya fırladı. Yatırımcının gözdesi Bodrum’un bağlı bulunduğu Muğla’da 2020’de toplam 11 bin konut üretilirken, 2021’in ilk çeyreğinde 5 bin ruhsat alındı. Yıl sonuna kadar 25 bini aşması, aslan payını Bodrum’un alması bekleniyor.

KİRALAR 35 BİN AVRO

Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, göçün de etkisiyle Bodrum’da fiyatların son 1,5 yılda yüzde 100’ün üzerinde arttığını söyledi. Almanya ve Belçika’dan da ciddi gurbetçi akını olduğuna işaret eden Çağlar, “Şu an Bodrum’da doğru yerde yapılmış yeni bir projede metrekare fiyatını 20 bin liranın altında göremezsiniz. Lüks segmentte 10 bin Euro’ya ulaşıyor” dedi. Kiralıklarda da benzer bir artışa işaret eden Çağlar, “Mesela Turgutreis’de bir villada pandemi öncesi aylık ortalama 15 bin avro olan kiralar, şimdi 30-35 bin avroya çıktı. Villalarda temmuz-ağustos tamamen doldu. Satışta ise örneğin Bitez’de 1,5 yıl önce 3 milyon liraya satışa çıkardığımız villanın değeri bugün 7 milyon liraya çıktı” dedi.

Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, bir otel ve iki villa projesine 120 milyon avro yatırım yapacaklarını açıkladı
Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, bir otel ve iki villa projesine 120 milyon avro yatırım yapacaklarını açıkladı

ESTETİK KURULU ŞART

Bodrum’da inşaat yatırımlarının son yıllarda hızlandığına dikkat çeken Dağlarca Çağlar, “Biz Bodrum’da her projenin onay alması gereken mutlaka bir Estetik Kurulu olmalı. Bodrum’un havasına, mimarisine uymayan projeler olmasın. Bu kurulda Türkiye’nin önde gelen mimarları, şehir plancıları yer almalı. Ayrıca yeni 1100 dönüm imara açıldı. Çok fazla imarlı, denize yakın arsa da kalmadı” dedi.

OTEL VE VİLLAYA 120 MİLYON AVRO YATIRIM

Bodrum’da 30’un üzerinde projeyi hayata geçiren Çağdaş Holding, yeni yatırım için kolları sıvadı. Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, yeni yatırımlarını şöyle açıkladı: “Şu anda Cennet Koyu’nda 19 villalık ikinci etabımıza, Gündoğan’da 6 villalık bir butik gayrimenkul yatırımımıza ve Yokuşbaşı’ndaki Swissotel Residences Bodrum Hill projemize devam ediyoruz. Bu 3 yatırımın tutarı 120 milyon Euro. Seneye hazır olacak. Bu yatırımların dışında Yalıkavak’ta da büyük bir arsa için görüşme sürecindeyiz” dedi. Çağlar, inşaattan, turizme bölgede birçok sektörün nabzını tuttuklarını sözlerine ekledi.

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