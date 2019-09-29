Bodrum'da yıkım başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla; imar barışına aykırı uygulamalar noktasında her il ve ilçede tespit ve yıkım çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Kurum, “Sizlerin de yakından takip ettiğiniz üzere, yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 20 Ağustos’ta, yani bir ay önce, Bodrum’a gelerek kıyı ve koylarımızda denetimlerimizi yapmıştık. Bodrum’da 8 projede toplam 1611 konutu ve 4 otel inşaatını imara aykırılıkları sebebiyle durdurmuştuk” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki villa, rezidans ve otel inşaatlarındaki kaçak yapıların yıkımını başında durarak yıktırdı. Tespit ettikleri kaçak yapıların yıkımı için verdikleri bir aylık sürenin dolduğunu belirten Kurum, “Biz geldiğimizde 108 bağımsız bölüm vardı. 54 bağımsız bölüm yıkılacak. Doğal yapıya zarar veren, bölgeye zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak. Bunların hepsinin tespiti yapıldı. Yüklenici firmaya bildirildi” dedi.

Murat Kurum, “Ne kaçak binalara ne de yapı stoğu kötü binalara izin verilmeyecek. Doğal yapıya zarar veren, bölgeye zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak” dedi.

KAÇAK YAPILARI BİLDİRMİŞTİK

Bodrum Gündoğan Çetibeli mevkiindeki villa, rezidans ve otel inşaatının Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili başlatılan yıkım işlemlerini inceleyen Bakan Murat Kurum, burada yaptığı açıklamada, inşaatın 20 Ağustos'ta gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde imara, ruhsata uygun olmayan kot kesitten kaynaklı kaçakların tespitinin yapıldığını, bunların yüklenici firmaya bildirildiğini söyledi.

108 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YARISI KAÇAK

Ankara Ticaret Odası eski Başkanı Salih Bezci’nin şirketi Besa’ya ait projede yapıla kaçak yapı yıkımını izleyen Kurum, firmanın da bu tespitler doğrultusunda yıkım işlemlerine başladığını belirtti. Kurum, “Biz geldiğimizde 108 bağımsız bölüm vardı. 54 bağımsız bölüm yıkılacak. Yıkıldıktan sonra proje bu duruma gelecek. Bu süreçte bize vermiş olduğu destekten ötürü de yüklenici firmaya da teşekkür ediyoruz. Sağduyusundan ötürü. 54 bağımsız bölümü yıkarak tüm Türkiye'nin bu noktadaki hassasiyetlerini dikkate aldılar, yıkım işlemini hızlı şekilde altı iş makinesiyle gerçekleştiriyorlar. Bir ay içerisinde bütün yıkımlar tamamlanacak. Bölgede fazla olan hafriyatların alınmasıyla bu alanda diğer alanlarda olduğu gibi doğal yapısına kavuşmuş olacak” diye konuştu.

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DOLDURULAN DENİZ BOŞALTILACAK MI?

Kurum, “Denizin 36 metre doldurulduğu gerçeği var. Doldurulan deniz boşaltılacak mı?” sorusuna şu cevabı verdi: “Doğal yapıya zarar veren, bölgeye zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak. Bunların hepsinin tespiti yapıldı. Yüklenici firmaya bildirildi. Onlar da sırayla bu tespitler doğrultusunda hem kaçak yapıların yıkılmasını hem de deniz dolgusu, hafriyat dolgusu, izinsiz iskele alanları gibi yapıların yıkımlarını gerçekleştirecek.” Yıkım işleminin birkaç ay içerisinde tamamlanacağını anlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kurum, Gümbet Mahallesi'ndeki kaçak yapıları olduğu tespit edilen otel projesinde de incelemelerde bulundu.

İstanbul’da 10 bin toplanma alanı var

İstanbul’da toplamda 10 bin toplanma alanı olduğuna dikkat çeken Kurum, şunları kaydetti: “Bu alanlar da sürekli güncelleniyor ve güncellenmeye de devam edecek. 81 ilde Millet Bahçesi projemiz var. Bu Millet Bahçeleri projesi aynı zamanda depremde toplanma alanlarıdır. Stadyumlarımız toplanma alanıdır.”

20 sivil bina ağır hasarlı çıktı

Gündemin en önemli maddesi olan İstanbul depremi ile ilgili sahada 270 bakanlık personelinin hasar tespit çalışmaları yaptığının bilgisini veren Kurum, “Toplamda 2 bin 801 ihbar yapılmış durumda. Bu ihbarlara ilişkin arkadaşlarımız tespitleri yapıyor. 213 binanın incelemesi neticesinde 20 sivil binamız ağır hasarlı, 58 sivil binamız az hasarlı” diye konuştu.