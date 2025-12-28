Yeni Şafak
BOLBER'den üretim hamlesi

BOLBER'den üretim hamlesi

28/12/2025, Pazar
28/12/2025, Pazar
Yerli ham maddeyle üretim yapan BOLBER, bu sene devreye aldığı yeni tesis yatırımıyla şeker paketleme kapasitesini 50 bin tona çıkarırken; gıda güvenliği, maliyet verimliliği ve ulusal pazardaki erişimini eş zamanlı olarak güçlendirdi. Coğrafi işaretli Erzurum Kıtlama Şekeri’ni piyasaya sunan marka, 2026’da tam kapasite üretim, istihdam artışı ve Ar-Ge yatırımlarıyla sürdürülebilir büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.

Kristal toz şeker, küp şeker ve coğrafi işaretli Erzurum Kıtlama Şekeri ile üretim faaliyetlerini sürdüren BOLBER, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik odağında büyümesini kararlılıkla devam ettiriyor. Ham maddelerini yerli üretimden tedarik eden marka, bu yaklaşımıyla hem ülke ekonomisinde dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlıyor hem de ulusal ve yerel marketlerin marka değerini yükselten bir üretim modeli sunuyor.

ERZURUM KITLAMA ŞEKERİ GENİŞ KİTLELERE ULAŞACAK

Bu sene hayata geçirilen yeni tesis yatırımı, BOLBER’in üretim altyapısında önemli bir dönüm noktası olurken; marka aynı yıl coğrafi işaretli Erzurum Kıtlama Şekeri’ni piyasaya sunarak yerel bir değeri daha geniş kitlelerle buluşturdu. Küp şeker ve kıtlama şeker üretiminde herhangi bir katkı maddesi kullanmadan, gıda güvenliğine yüzde yüz riayet eden BOLBER, tüketici sağlığını tüm üretim süreçlerinin merkezinde konumlandırıyor. Yeni tesis yatırımı, yalnızca kapasite artışı değil; gıda güvenliği, teknolojik altyapı ve operasyonel verimlilik başlıklarında uzun vadeli bir güçlenme hamlesi olarak konumlandırılıyor. 2025 itibarıyla yıllık 50 bin ton şeker paketleme kapasitesine ulaşan marka, artan talebi karşılayacak daha güçlü bir üretim altyapısıyla ilerliyor.

İHRACAT VE EKONOMİYE KATKI

Üretimini Erzurum’dan Türkiye geneline yaymayı hedefleyen lojistik optimizasyonlarla ulusal erişimini güçlendiren BOLBER, 2025 yılında 2.250 ton şeker ihracatı gerçekleştirerek dış pazarlardaki varlığını da pekiştirdi. Markanın bölge ekonomisine sağladığı katkı, 2023 yılı Kurumlar Vergisi sıralamasında Erzurum genelinde ilk 10’da yer almasıyla somut bir başarı olarak kayda geçti. BOLBER, yerel üretim gücünü artırırken aynı zamanda tüketici geri bildirimlerini üretim tecrübesiyle harmanlayarak kalite standardını koruyan bir yaklaşım benimsiyor.

İSTİHDAM VE AR-GE ODAKLI YENİ DÖNEM

  • BOLBER’in 2026 ajandasında; tam kapasite paketleme ve satış, üretimde süreklilik ve istihdam artışı öncelikli başlıklar arasında yer alıyor. Bölgenin en büyük şeker üreticisi Sukkar Şeker ile güçlerini birleştiren marka, şeker pazarının lokomotiflerinden biri olma hedefiyle ilerliyor. 2026 yılında Ar-Ge çalışmalarına daha fazla ağırlık verilerek daha verimli ve daha güvenli üretim modelleri geliştirilmesi; ürünlerin daha fazla tüketiciyle doğrudan buluşturulması ve markanın tüketiciyle temasının güçlendirilmesi planlanıyor.


