BOLBER’den üretim hamlesi

Kristal toz şeker, küp şeker ve coğrafi işaretli Erzurum Kıtlama Şekeri ile üretim faaliyetlerini sürdüren BOLBER, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik odağında büyümesini kararlılıkla devam ettiriyor. Ham maddelerini yerli üretimden tedarik eden marka, bu yaklaşımıyla hem ülke ekonomisinde dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlıyor hem de ulusal ve yerel marketlerin marka değerini yükselten bir üretim modeli sunuyor.

Bu sene hayata geçirilen yeni tesis yatırımı, BOLBER’in üretim altyapısında önemli bir dönüm noktası olurken; marka aynı yıl coğrafi işaretli Erzurum Kıtlama Şekeri’ni piyasaya sunarak yerel bir değeri daha geniş kitlelerle buluşturdu. Küp şeker ve kıtlama şeker üretiminde herhangi bir katkı maddesi kullanmadan, gıda güvenliğine yüzde yüz riayet eden BOLBER, tüketici sağlığını tüm üretim süreçlerinin merkezinde konumlandırıyor. Yeni tesis yatırımı, yalnızca kapasite artışı değil; gıda güvenliği, teknolojik altyapı ve operasyonel verimlilik başlıklarında uzun vadeli bir güçlenme hamlesi olarak konumlandırılıyor. 2025 itibarıyla yıllık 50 bin ton şeker paketleme kapasitesine ulaşan marka, artan talebi karşılayacak daha güçlü bir üretim altyapısıyla ilerliyor.