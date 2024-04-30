|
Ekonomi

Borsa 10 bin eşiğini aştı

BIST 100 Endeksi, rekorunu 10.082,77 puana taşıdı.

04:00 - 30/04/2024 Salı
Güncelleme: 03:10 - 30/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 1,69 yükselişle 10.082 puandan tamamlayarak rekor kırdı. BIST 100 endeksindeki değer kazancı, ulaştırma hisseleri öncülüğünde gerçekleşti. Uzmanlar, ekonomi yönetiminin attığı adımların piyasalar tarafından olumlu karşılandığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye artan güven ve öngörülebilirliğin, dış finansman sağlamayı olumlu etkilediğini ifade etmişti. Teknik açıdan 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğu kaydedildi.



#Borsa
#Ekonomi
#Borsa İstanbul
#Rekor
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji 30 Nisan yarınki hava durumu tahminleri