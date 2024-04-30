Borsa 10 bin eşiğini aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 1,69 yükselişle 10.082 puandan tamamlayarak rekor kırdı. BIST 100 endeksindeki değer kazancı, ulaştırma hisseleri öncülüğünde gerçekleşti. Uzmanlar, ekonomi yönetiminin attığı adımların piyasalar tarafından olumlu karşılandığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye artan güven ve öngörülebilirliğin, dış finansman sağlamayı olumlu etkilediğini ifade etmişti. Teknik açıdan 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğu kaydedildi.
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2 saat önce