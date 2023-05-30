Borsa değil 'algı' çöktü

Aylardır devam eden seçim stresinin oluşturduğu baskıyla dalgalı bir seyir izleyen piyasalar, seçimlerin tamamlanmasıyla rahat bir nefes aldı. Seçim belirsizliğinin ortadan kalması, Borsa İstanbul’u coşturdu. Piyasaların güçlü şekilde yönünü yukarı çevirmesinde Cumhur İttifakı’nın hem Meclis’te 323 milletvekiliyle çoğunluğu elde etmesi hem de adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52,18 oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi etkili oldu.

ALGI OPERASYONU TUTMADI

Yedili masanın ortağı olan partilerin ekonomi kurmaylarının setim sürecinde giriştiği algı operasyonlarının aksine Borsa İstanbul haftaya istikrar coşkusuyla başladı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,52 artışla 4.696 puandan başladı. İlerleyen saatlerde yoğunlaşan alımlarla yükselişini sürdüren borsa, günün ilk yarısında yüzde 4,1 artışla 4.768 puana yükseldi. Endeksin gün içi gördüğü en yüksek değer ise 4.799,9 oldu.

ALTINDA SÜRPRİZ DÜŞÜŞ

Haftanın ilk günü altından sürpriz bir düşüş oldu. Altının onsu, uluslararası piyasalarda bin 946 dolara geriledi. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 9,5 kayıpla 1 milyon 249 bin liradan tamamladı.

Dolar sadece 13 kuruş arttı

Seçim sürecinde ekonomiyle ilgili korku senaryosunu yazarak oy toplamaya çalışan muhalefetin ekonomi kurmaylarının sıklıkla öne sürdüğü bir konu ise Erdoğan’ın kazanması halinde doların 25-30 liraya fırlayacağı yönündeydi. Felaket tellallarının bu söyleminin de boş olduğu dün piyasalar açılınca anlaşıldı. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 19,97’dan kapatan Dolar/TL seviyesi, 15 kuruş artışla 20,10’a yükseldi. Avro/TL seviyesi ise 21 kuruş artışla 21,37’den 21,58'e çıktı.

HİSSELERİN %99’U YÜKSELDİ

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 99’u yükselirken, sadece yüzde 1’i değer kaybetti. Garanti Yatırım, TÜMOSAN, Konya Çimento, Yeşil Yapı ve Reysaş Lojistik yüzde 10 yükselerek günü tavandan tamamladı. En çok işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, İş Bankası (C), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve ASELSAN oldu.







