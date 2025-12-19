Yeni Şafak
Borsa güne yükselişle başladı: En çok bu sektörler kazandırdı

10:0319/12/2025, Cuma
AA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 11.346,15 puandan başladı.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,43 artışla 11.335,05 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,10 puan ve yüzde 0,10 artışla 11.346,15 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,11 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,36 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,57 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyondaki yavaşlamaya işaret eden veriler ile Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımı sonrası pozitif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Almanya'da üretici enflasyonu ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.600 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.



