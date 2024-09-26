Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok değer kazandıran sektörler

Altın piyasaları, hem global hem de yerel gelişmelerle hareketli günler geçiriyor. Fed yetkililerinin faiz indirimine yönelik açıklamalarıyla beraber spot altın tarihi rekor kırarak ons başına 2 bin 635 dolara ulaştı. Gram altın da dolar/TL kuru ile hesaplandığında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yatırımcılar, altın fiyatlarının yukarı yönlü seyrinin sürüp sürmeyeceğini merak ederken, uzmanlar da fiyatların geleceği hakkında farklı yorumlar yapıyor. Altında yeni rekorların yaşanacağını işaret eden İslam Memiş ise paraşütleri hazırlayın dedi. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 25 Eylül 2024 altın fiyatlarında son durum ve beklentilere dair detaylı bilgiler...