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Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok değer kazandıran sektörler

Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok değer kazandıran sektörler

10:1926/09/2024, Perşembe
AA
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Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,63 yükselişle 9.953,28 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,28 puan ve yüzde 0,63 artışla 9.953,28 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,89 ve holding endeksi yüzde 0,35 değer kazandı. Sektör endekslerinin tümü kazandırırken, en çok yükselen yüzde 1,12 ile madencilik oldu.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,38 değer kaybederek 9.891,00 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalar öncesinde karışık seyrederken, ABD'de açıklanacak büyüme verileri de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yanı sıra Fed başkanı Jerome Powell'ın ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.020 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Altın piyasaları, hem global hem de yerel gelişmelerle hareketli günler geçiriyor. Fed yetkililerinin faiz indirimine yönelik açıklamalarıyla beraber spot altın tarihi rekor kırarak ons başına 2 bin 635 dolara ulaştı. Gram altın da dolar/TL kuru ile hesaplandığında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yatırımcılar, altın fiyatlarının yukarı yönlü seyrinin sürüp sürmeyeceğini merak ederken, uzmanlar da fiyatların geleceği hakkında farklı yorumlar yapıyor. Altında yeni rekorların yaşanacağını işaret eden İslam Memiş ise paraşütleri hazırlayın dedi. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 25 Eylül 2024 altın fiyatlarında son durum ve beklentilere dair detaylı bilgiler...

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