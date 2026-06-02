Borsa günü yükselişle tamamladı: En çok kazandıran sektör metal eşya makina oldu

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 496,24 puan artarken, toplam işlem hacmi 204,7 milyar lira oldu.

Sektör endekslerinin tümü kazandırırken, en çok kazandıran yüzde 5,77 ile metal eşya makina oldu.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satın Alma Yöneticileri (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.