Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı En çok orman kağıt, basım kazandırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa günü yükselişle tamamladı: En çok orman kağıt, basım kazandırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazancıyla 114.753,97 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,83 ile orman kağıt, basım en çok gerileyen ise yüzde 4,30 ile spor oldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.070,36 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,46, holding endeksi yüzde 1,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,83 ile orman kağıt, basım en çok gerileyen ise yüzde 4,30 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 115.000 sınırına kadar ulaştı. Endeks, 114.961,51 puanla 9 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

  • Analistler, yılbaşı tatili nedeniyle piyasalarda düşük seyirli bir işlem hacminin izlenebileceğini belirterek, yarın yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de PMI ve ABD'de tüketici güveni verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.000-115.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini, bu seviyenin aşılabilmesi durumunda alımların güçlenebileceğini aktaran analistler, 112.500'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Kapalıçarşı'da altın günü düşüşle kapattı
EKONOMİ
Kapalıçarşı'da altın günü düşüşle kapattı
İdamın 13. yıl dönümünde

İdamın 13. yıl dönümünde

​Saddam'ın torunu Mesut Uday'ın gözünden dedesi ve Irak.
Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

​İstanbul'da fırtına sabahtan bu yana devam ediyor.
Görevime son verildi

'Görevime
son verildi'

​Trabzonspor'un görevine son verdiği Ünal Karaman konuştu.
Çok önemli <br>adımlar atılabilir

Çok önemli
adımlar atılabilir

Moldova'daki FETÖ mücadelesiyle ilgili açıklama
Tezkere Meclis'te

Tezkere Meclis'te

Genel Kurul, Libya için olağanüstü toplanacak.
İrlanda'nın bahçesi:<br>Glendalough

İrlanda'nın bahçesi:
Glendalough

​Haryy Potter ve Cesur Yürek filmlerinin çekildiği bölge.

Cam fabrikasında patlama

Cam fabrikasında patlama

​Ümraniye'deki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Follow me<br>aracı olacak

Follow me
aracı olacak

​DHMİ açıkladı: İlk yerli araba havalimanlarında boy gösterecek.

Son listeyi yayınladı

Son listeyi yayınladı

Yusuf Kaplan, 100 kitaplık okuma listesini tamamladı.
İstanbul'da<br>fırtına alarmı

İstanbul'da
fırtına alarmı

Beylikdüzü'ndeki bir okulun çatısı uçtu.
'Okuyorum' diyenlerin sayısı arttı

'Okuyorum' diyenlerin sayısı arttı

​​En çok kadınlar ve gençler kitap okuyor.
Asalak ve<br>hastalıklı zihniyet

Asalak ve
hastalıklı zihniyet

Cumhurbaşkanı, TÜBİTAK ve TÜBA Ödül Töreni'nde konuştu.
'Ayrılığı <br>kafasına koymuş'

'Ayrılığı
kafasına koymuş'

​Ahmet Ağaoğlu ayrılığının perde arkasını anlattı.
Sinan Aygün CHP'den istifa etti

Sinan Aygün CHP'den istifa etti

"​Rüşvet istediler" deyince disipline gönderilmişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.