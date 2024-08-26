Borsa haftaya yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektör

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,75 yükselişle 9.979,48 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 74,69 puan ve yüzde 0,75 artışla 9.979,48 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,68 ile iletişim, en çok gerileyen yüzde 0,65 ile spor oldu.