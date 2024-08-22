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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektörler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,75 yükselişle 9.979,48 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 74,69 puan ve yüzde 0,75 artışla 9.979,48 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,68 ile iletişim, en çok gerileyen yüzde 0,65 ile spor oldu.

10:11 - 22/08/2024 Perşembe
AA
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 gerileyerek 9.904,79 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, bugün ABD başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar öncesi karışık bir seyir izliyor.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın sempozyumda yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini kaydederek, bankanın dün yayınlanan toplantı tutanaklarında güvercin duruşun güç kazanmaya devam ettiğinin görüldüğünü dile getirdi.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek haber akışının yanı sıra yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.750 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.


#BIST 100
#Borsa İstanbul
#ABD
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