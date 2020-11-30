Borsa İstanbul’da yeni rekor beklentisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ekonomide yeni dönem” açıklamalarıyla başlayan piyasa rallisi, hız kesmeden sürürken, analistler, BIST 100 endeksinin dolar bazlı incelendiğinde hala önemli getiri potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor. Ekonomi yönetiminin “piyasa dostu” adımlarıyla BIST 100 endeksindeki aylık yükseliş yüzde 19,5 ile Nisan 2009’dan bu yana en iyi performansa işaret ederken, yurt dışı yerleşiklerin portföy yatırımları son iki haftada 1,5 milyar doları aştı. BIST 100 endeksinin üst üste 4 hafta yükseldiği kasımda, ay başından bu yana yüzde 30’luk getiri sağlayan bankacılık endeksi, bu performansta önemli rol oynadı.

TARİHİ YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI

Geçen hafta gördüğü en yüksek seviye rekorunu defalarca kıran BIST 100 endeksi, tarihi yüksek seviyesini 1.351,65 puana taşırken, perşembe günkü 1.342,49 seviyesi rekor kapanış olarak kayıtlara geçti. Geçen hafta yabancılar toplamda 572,4 milyon dolarlık Türk Lirası varlık alırken, bu varlıklar 389,7 milyon dolarla hisse senedi, 175,5 milyon dolarla Devlet İç Borç Senedi (DİBS) ve 7,2 milyon dolarla özel sektör tahvil ve bonolarından oluştu. Böylece son iki haftada toplam 1 milyar 500,5 milyon dolarlık portföy yatırımı sağlanmış oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle satışlarını artıran yabancı yatırımcıların yılbaşından 13 Kasım haftasına kadar bu varlıklardaki para çıkışı toplamda 13,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

EKONOMİ Borsa kapanışta rekor kırdı

YABANCI GİRİŞİ DEVAM EDEBİLİR

AA Finans Analisti ve stratejist Cüneyt Paksoy, küresel bazda Kovid-19 salgınının ardından yaşanan parasal genişlemenin nimetlerinden gelişen ülkelerin yeni yeni faydalanmaya başladığını ve uzun süre yabancı yatırımcı satışı baskısı altında kalan Türkiye piyasalarının da bu ülkelerin başında geldiğini söyledi. Türkiye’de son dönemde ardı ardına atılan normalleşme adımları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yeni yönetimi ile artan bir şekilde fiyat ve finansal istikrarı hedefleyen sıkı para politikasının ön plana çıktığını ifade eden Paksoy, “Güçlü yapısal dönüşüm sinyallerinin etkisiyle de kademe kademe kendini gösteren bir yabancı algısı değişimi ve kademeli para girişi gözlemliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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PİYASALAR REFORM ADIMLARINI BEKLİYOR