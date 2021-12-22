Ekonomi Borsa İstanbulda yukarı adım kuralı bugün de uygulanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa İstanbul'da yukarı adım kuralı bugün de uygulanacak

Borsa İstanbul yönetimi BIST 50 Endeksinde yer alan paylara hafta başında getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​​Borsa İstanbulda yukarı adım kuralı bugün de uygulanacak
Foto/arşiv

Borsa İstanbul yönetimi bugün de BIST 50 endeksindeki paylar için açığa satışta yukarı adım kuralının uygulanacağını duyurdu.

Buna göre, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.

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