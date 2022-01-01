Ekonomi Borsada 2021 rekorlarla geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsada 2021 rekorlarla geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 2021'in son 3 ayındaki güçlü atakla yılı yüzde 25,8 getiriyle tamamlayarak küresel pay piyasaları arasında yerel para cinsinden en güçlü performanslardan birini sergiledi.

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Haber Merkezi AA
Borsada 2021 rekorlarla geçti
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Küresel ekonomi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve dünya genelindeki enflasyon baskısıyla belirsizliklerle dolu bir yılı geride bıraktı.

Kovid-19 salgını sebebiyle küresel bazda tarihi düşük seviyelere inen politika faizleri enflasyon baskısının özellikle yılın ikinci yarısından sonra günden güne artmasına sebep olurken, merkez bankalarının şahinleşen söylemleri ve enflasyon riskinden korunma şıkkı arasında kalan küresel yatırımcıların hisse senedi piyasalarına yöneldiği görüldü.

Yurt içi piyasalar yılın son çeyreğinde küresel hisse senedi rallisine katılırken, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke borsaları arasında getiri bazında ilk sıralarda yer alan BIST 100 endeksi, 2021'i yüzde 25,8 yükselişle 1.857,65 puandan tamamladı. Dolar bazlı bakıldığında ise BIST 100 endeksi geçen sene yüzde 29,3 değer kaybetti.

Borsanın güçlü yükselişinde 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle gerçekleşen sert daralmanın ardından oldukça güçlü gelen 2021 üçüncü çeyrek bilançoları ve hisselerin dolar bazlı ucuzluğu gibi nedenler öne çıktı.

Borsada rekorlar dönemi

BIST 100 endeksi, 23 Mart ile 6 Ekim arasında yatay bir seyir izlerken, 6 Ekim'deki dip seviyesinin ardından başlayan ralliyle birlikte 17 Aralık'taki zirve noktasına kadar yaklaşık yüzde 75,5'lik yükseliş kaydetti.

Söz konusu ralliye uzun süredir yatay seyreden BIST 30 hisselerinin önemli destek verdiği görülürken, bu dönemde BIST 100 endeksinde birçok rekor da kırıldı.

BIST 100 endeksi gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.406,87'ye çıkarırken, toplam işlem hacmi rekoru da 77 milyar liraya ulaştı.

29 Kasım ile 16 Aralık arasında 14 gün üst üste yükselerek bu alandaki en uzun seriyi yakalayan BIST 100 endeksi, haftalık bazda da 10 hafta üst üste yükselerek Kasım 2020'de başlayıp Ocak 2021'de biten 10 haftalık seriyi tekrarladı.

BIST 100 endeksi 2005'ten bu yana ilk kez üç yıl üst üste yükselirken, bu yıl 36 kez kapanış rekoru kırdı.

Bununla birlikte, BIST 100 endeksinde yer alan şirketlerden Ereğli Demir Çelik 100 milyar lira piyasa değerine ulaşan ilk Türk şirketi oldu. 17 Aralık'ta gün içi işlemler devam ederken, Enka İnşaat, Ford Otosan ve Koç Holding de 100 milyar lira piyasa değerini geçmeyi başardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 yılında neler mi yaptık, şöyle bir özet geçelim
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İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Kasım ayı itibarıyla toplamda 64,6 milyar TL destek sağladık.
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Şiddet Önleme Merkezleri ile 297 bin kişiye hukuki yönlendirme yapıldı, rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlandı.
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6 bin 969 engelli ve devlet korumasından yararlanmış gencimizi kamuda istihdam ettik. Devletimizin şefkat elini onların üzerinden hiç eksik etmeyeceğiz…
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Hizmeti, evde bakım yardımı ile ayda 535 bin vatandaşımızın ayağına götürdük.
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İhtiyaç sahibi hanelerimize 1,8 milyar TL yakacak ve 2,3 milyar TL elektrik tüketimi desteği sağladık.<br>
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Aile Sosyal Destek Programı ile 858 bin 558 haneye ulaştık.<br>
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7 bin 111 engelli vatandaşımıza bakım hizmeti sağladık.
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Çocuk bakım kuruluşlarında 13 bin 227 evladımıza hizmet verdik.
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60 bin 339 yatak kapasiteli 50 öğrenci yurdunu tamamladık, evlatlarımızın hizmetine sunduk…<br>
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Toplam seyirci kapasitesi 54 bin 255 kişiyi bulan 4 stadyumu şehirlerimize, spor kulüplerimize kazandırdık.
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Formula 1’in de aralarında bulunduğu tam 164 uluslararası spor organizasyonuna başarıyla ev sahipliği yaptık.
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“Özgür birey, güçlü toplum; daha demokratik bir Türkiye” perspektifimizi ortaya koyan İnsan Hakları Eylem Planımızı milletimizle paylaştık.
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5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda köklü bir değişikliğe imza atarak can dostlarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik.
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Hukuk mahkemelerinde internet üzerinden duruşmalara katılabilmeyi mümkün hale getiren e-duruşma sistemini 81 ilimizin tamamında uygulamaya başladık.
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Emniyet birimlerimize bağlı insansız hava araçlarımız toplamda 43 bin 857 saat uçuş gerçekleştirdi.
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Kahraman güvenlik güçlerimiz 181 terör eylemini engelledi. Engellenen eylemler sonucu yüz binlerce mühimmat da ele geçirildi.
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Terörle mücadelemize güçlü, kararlı ve etkin bir biçimde devam ettik. Bin 542 mağara ve sığınağı ele geçirdik.
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Yurt içindeki terörist sayısını 156’nın altına düşürdük. Son teröristi de etkisiz hale getirinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
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Terörle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kesintisiz şekilde sürdürdük. 2 bin 700’ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik.
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Ülkemizin huzuru, güvenliği ve geleceği için hayati önem taşıyan savunma sanayii alanında %20’lerden devraldığımız yerlilik ve millîlik oranını %80’e ulaştırdık.
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Savunma sanayiinde gelecek yüzyılın teknolojilerini hedefine koyan Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan HİSAR A+ ve HİSAR O+ Hava Savunma Sistemleri’ni göreve hazır hâle getirdik.
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Atmaca gemisavar füzelerimiz gerçekleştirilen son testleri de başarıyla geçerek kullanıma hazır hâle geldi.
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MİLGEM Projesi'nin 5'inci gemisi TCG İstanbul Fırkateyni'ni denize indirdik. Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke içinde yer alıyoruz.
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İlk silahlı insansız deniz aracımız ULAQ'ın seri üretimine başladık.
Title
Basit usulde vergilendirilen 835 bin esnafımızın kazancına vergi muafiyeti getirdik.<br>
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Stratejik bir sektör olarak gördüğümüz tarıma her türlü desteği vermeye devam ettik. Tarımsal destekleme ödemelerinde gelir vergisini kaldırdık.<br>
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Vatandaşımızın küresel enerji krizinden en az şekilde etkilenmesini temin için gereken her adımı attık. Doğal gaz maliyetinin 4’te 3’ünü, elektrik maliyetinin yarısını karşıladık.
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Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık. 2021’in ilk 11 ayında 203,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 2022’de inşallah çok daha yüksek rakamları göreceğiz.
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Salgından etkilenen esnaf ve sanatkârlarımız ile ticari işletmelerimize 9,1 milyar TL destek sağladık.<br>
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Ülkemizde atık yönetimini etkin bir biçimde sağlamak amacıyla Türkiye Çevre Ajansı’nı kurduk.<br>
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54 bin kurum ve kuruluş binasında sıfır atık yönetim sistemini hayata geçirdik. Böylece %13 olan geri kazanım oranımızı %22,4’e yükselttik.<br>
Title
Ücretli poşet uygulamasıyla 354 bin ton plastik atığın oluşumunu engelledik. Bu sayede plastik ham madde ithalini önleyerek yaklaşık 2,44 milyar lira tasarruf sağladık.<br>
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Denizlerimizi 11 bin metreküp müsilajdan temizledik. Marmara Denizi’ni Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan ettik ve 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı’nı hazırladık.<br>
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Denizlerimizden 38 bin 300 ton çöp topladık. Ayrıca denizlerimizin kirlilik ve kalite durumunu 423 istasyonda takibe aldık.<br>
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43 millet bahçesini tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yapımı süren 293 millet bahçemizi de hızla tamamlayacağız.<br>
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Doğa harikalarımızdan biri olan Salda Gölü’nde korunan alan miktarını 7 kat artırdık. Ayrıca Salda Gölü’nün UNESCO Dünya Miras Listesine alınması için çalışmalara başladık.<br>
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Ayder Yaylası’nda 21 bin 614 metrekarelik bir alanı kesin korunacak hassas alan olarak tescil ettik. Yayladaki bütün araçları yer altına yaptığımız bin 917 araçlık otoparka indirdik.
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İzmir depremi sonrası yapımına başladığımız konut ve dükkânların ilk etabını vatandaşlarımıza teslim ettik. İnşallah kalan kısımları da kısa süre içerisinde tamamlayacağız.
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Deprem sonrası Elâzığ ve Malatya’da yapımına başladığımız konutlardan 21 bin 455’ini hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik.
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Sel felaketi sonrası Giresun, Kastamonu, Sinop ve Bartın’da konut, dükkân ve köy evlerinin yapımına başladık. Giresun’da 370 konut ve 152 dükkânı tamamladık.
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Yerli ve millî aşımız TURKOVAC’ın seri üretimine başladık. Dünyada kendi aşısını üreten 9 ülke arasındaki yerimizi aldık.<br>
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Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 110 bin konut ve iş yerini tamamladık. Vatandaşlarımıza 2 milyar 818 milyon TL kira ve taşınma desteği sağladık.
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Bin 800 hastamızı uçak ambulans hizmetiyle en kısa sürede tedavi olacakları hastanelerimize ulaştırdık.<br>
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Özellikle kırsal bölgelerimizde yaşayan, eve veya yatağa bağlı olan 562 bin hastamıza evde sağlık hizmeti sunduk.
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Mesleki Eğitimde 1.000 Okul projesini hayata geçirdik, 50 Araştırma Geliştirme Merkezi’ni öğrencilerimizin istifadesine sunduk.
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“Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesini başarıyla hayata geçirdik. Artık her okulumuzda kütüphane var…
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Tüm organize sanayi bölgelerinde mesleki eğitim merkezleri kurduk.
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20. Millî Eğitim Şûrası’nı “Eğitimde Fırsat Eşitliği” temasıyla gerçekleştirdik, önümüzdeki döneme dair yol haritamızı belirledik.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 yılında neler mi yaptık, şöyle bir özet geçelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için her yıl olduğu gibi 2021 yılında da durmadık, yola devam dedik, gece gündüz çalıştık" dedi. Erdoğan, "2021 yılında neler mi yaptık… İsterseniz şöyle bir özet geçelim..." ifadelerini kullandı.


Borsayı sanayi şirketleri sırtladı

Ana endekslere göre bakıldığında Sınai endeksi yıllık yüzde 45,5 değer kazancıyla en fazla getiriyi sağlarken, mali endeks bir ara yıllık getirisi yüzde 40'a yaklaşsa da kazançlarını kısmen geri vererek yıllık yüzde 12,1 artış sağladı. Geçen sene teknoloji endeksi yüzde 31,1, hizmetler endeksi ise yüzde 11,8 değer kazandı.

Sektör bazlı en iyi getiriyi yüzde 77,9'la metal ana sanayi sektörü sağlarken, orman kağıt basım yüzde 24,2 düşüşle en çok kaybettiren sektör oldu.

Hisse bazlı bakıldığında 2021'de en çok getiriyi yüzde 252,7 ile Sasa Polyester sağlarken, onu yüzde 176,2 ile Erbosan ve yüzde 174 ile İskenderun Demir Çelik takip etti.

Geçen sene yatırımcılarına en çok kaybettiren hisseler ise yüzde 54,1 ile Odaş Elektrik, yüzde 52 ile Bera Holding ve yüzde 43,8 ile Kartonsan oldu.

Hisse geri alımları 9 milyar liraya ulaştı

Garanti BBVA'nın ana hissedarı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA) Garanti BBVA'daki kalan paylar için gönüllü hisse geri alımı teklifinde bulunacağını açıklaması yurt içi pay piyasaları için önemli bir dönüm noktası oldu.

Açıklamanın yapıldığı tarihte her bir pay için 12,20 lira olarak belirlenen fiyatla birlikte azami olarak 2 milyar 249 milyon avroluk bir bütçe ayrıldığı bildirildi.

Analistler, BBVA'nın bu açıklamasının Türk şirketlere duyulan güvene ilişkin algıyı değiştirdiğini ve Borsa İstanbul'un yukarı yönlü hareketinin ivme kazanmasında etkili olduğunu ifade etti.

Borsa İstanbul'daki ralli hisse geri alımlarını da artırırken, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) derlenen bilgilere göre, 2021'de Borsa İstanbul'da 30'dan fazla şirket ya hisse geri alım programı açıkladı ya da daha önce açıklanan programlar dahilinde hisse geri alımı gerçekleştirdi.

Geçen yıl açıklanan hisse geri alım programlarının toplam büyüklüğü ise yaklaşık 9 milyar lira oldu.

Sabancı Holding'in kasımda açıkladığı 1,2 milyar ve Türkiye İş Bankası'nın 31 Aralık'ta açıkladığı 1 milyar lira büyüklüğündeki hisse geri alım programı da son dönemdeki en büyük program olarak dikkati çekerken, 2021'de açıklanan en büyük program ise 2,4 milyar liralık hisse geri alım programıyla Arçelik'ten geldi.

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