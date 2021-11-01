Borsa günü yükselişle tamamladı

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Ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği: Daha önce 5'er kez girmişler

Osmaniye'de daha önce 5’er kez girdikleri ancak kazamadıkları motorlu taşıtlar sınavında ses ve görüntülü düzenekle kopya çekmeye çalışan 27 yaşındaki U.S. ile 43 yaşındaki A.K. yakalandı.