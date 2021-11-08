Ekonomi Borsada tüm zamanların rekoru kırıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsada tüm zamanların rekoru kırıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne primli başlamasının ardından 1595 puan seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Endeks en son 17 Mart 2021 tarihinde 1589 puan seviyesini test etmişti.

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Haber Merkezi Diğer
Borsada tüm zamanların rekoru kırıldı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,37 artışla 1.589,43 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,84 puan ve yüzde 0,37 değer kazanarak 1.589,43 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,47 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 0,16 ile iletişim oldu.

CUMA GÜNÜ TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK KAPANIŞI GERÇEKLEŞTİ

BIST 100 endeksi, geçen hafta cuma günü yüzde 0,50 artışla 1.583,59 puandan sonlanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Haftalık bazda da kapanış rekoru kıran endeksin bu süreçteki değer kazanımı yüzde 4'ü aştı.

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  • Uzmanlar, küresel pay piyasalarında geçen hafta artan risk iştahı ile çoğunlukla rekor kapanışlar gerçekleştirilmesinin ardından yeni haftanın sakin başladığını söyledi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi Konferansı'nın açılışında yapacağı konuşma ile Euro Grubu toplantısına yönelik haber akışının takip edileceğini aktaran uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.590 ve 1.620 seviyelerinin direnç, 1.540 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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