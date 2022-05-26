Borun tonu ‘zırh’la 400 bin $’a çıktı

Dünya bor rezervlerinin yüzde 73’üne sahip olan Türkiye borda uç ürünlerle katma değeri yüksek döneme geçti. TBMM KİT Komisyonu’nda bilgilendirme yapan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, Türkiye’nin 4,5 milyar ton dünya bor rezervinin 3,3 milyar tonuna sahip olduğunu söyledi. Keleşer, “Bor rezervinde lideriz. Üretim kapasitesinde lideriz. Dünyanın üretim kapasitesi 5,7 milyon ton, yaklaşık 2,7 milyon tonla yarısı bize ait. Pazar payında lideriz. Bu sene ilk defa 2021’de bor pazarında yüzde 60 baremini geçtik” ifadelerini kullandı.

Serkan Keleşer

BANDIRMA’DA ÜRETİM BAŞLIYOR

Temeli 2019 yılı sonunda atılan Bandırma’daki bor karbür tesisinde deneme üretimlerine bu yılın sonunda başlayacaklarını belirten Keleşer, “Üreteceğimiz bor karbürümüzün tonu 40 bin dolar. Bu bor karbür tozunun da bir pazarı var, bir de bu bor karbür tozundan yapılanlar var. Zırh yapıyorsunuz. Çelikle bir askerimizi, polisimizi, jandarmamızı 20 kiloyla zırhlıyorsunuz, bundan yaptığınız zırhla 7-8 kiloyla zırhlıyorsunuz. Bir tankımızı 10 tonla zırhlıyoruz, bor karbür çalışmasıyla 3 tonla zırhlıyoruz” diye konuştu. Bor işlendiğinde değerine değer kattığını vurgulayan Keleşer, “Zırhı yaptığınızda tonu 400 bin dolara geliyor. Tonu 120 dolardan başlayan cevher, borik asit olduğunda tonu 800 dolar, bor karbür tozu olduğunda tonu 40 bin dolar, zırh malzemesi yapıldığında tonu 400 bin dolar. İlk defa, 2022 sonunda bu değer zincirinin tamamı bu ülkede olacak. Bor karbür tozunu Eti Maden’in Bandırma İşletmelerinde, zırhı Ankara’da yapacağız” dedi.

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Çiftçilere eğitim verilecek

Serkan Keleşer borun kullanıldığı sektörlere ilişkin açıklamalar da yaptı. Keleşer, “Borumuzun yüzde 50’si cam sektöründe, yaklaşık yüzde 17’si tarımda kullanılmaya başlandı. Gübre kullanımında bor, ilk defa seramiğin önüne geçti. Yaklaşık yüzde 15 seramik, yüzde 16 diğer sektörler ve yüzde 2 de temizlik sektöründe kullanılıyor” şeklinde konuştu. Yurt dışında bor kullanımını artırmak için kahve, soya ve tahin, ve pirinçle ilgili çalışmalar yaptıklarını da

anlatan Keleşer, ürüne göre verimin yüzde 15-25 aralığında arttığını söyledi. Borun kullanımı konusunda çiftçilere eğitim verdiklerini de ifade eden Keleşer, tarımda bor kullanımın artmasının sebebinin bu eğitimler olduğunu vurguladı.

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