Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı güne yükselişle başladı
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varil fiyatı güne yükselişle başladı

Brent petrolün varil fiyatında 29 Kasım rakamları belli oldu. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda dünkü kapanışa göre yükselişe geçerek 85,36 dolardan işlem görüyor.

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Haber Merkezi AA
Brent petrolün varil fiyatı 85,36 dolar
Foto/arşiv

Dün 84,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,89 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,75 artarak 85,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,36 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Çin'de "sıfır Kovid-19" politikasına karşı ülke genelindeki protestoların etkisiyle dün 11 ayın en düşük seviyesini gördü.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de karantina altında olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülke geneline yayılan protestolar devam ediyor.

Gösteriler ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri beraberinde getirirken, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı ülkede talep belirsizliğine yol açarak petrol fiyatlarında sert düşüşe neden olmuştu.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun daha fazla üretim kesintisine gideceğine ilişkin beklentilerle fiyatlar bugün yeniden yükselişe geçti.

OPEC grubu, piyasa koşullarını değerlendirmek ve üretim miktarını görüşmek üzere 4 Aralık'ta bir araya gelecek. Grup, ekim ayındaki son toplantısında günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman geçen hafta yaptığı açıklamada, arz talep dinamikleri gerektirdiğinde daha fazla kesinti yapmaya hazır olduklarını belirtmişti.

Brent petrolde teknik olarak 86,13 ile 86,84 dolar aralığının direnç, 85,42 ile 84,71 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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