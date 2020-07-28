Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 44 dolara yaklaştı
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varil fiyatı ne kadar?

Brent petrolün varil fiyatı 44 dolara yaklaştı

Koronavirüs vakalarında görülen artış nedeniyle küresel petrol talebi zayıf kalmaya devam ediyor ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 43,88 dolardan işlem görüyor.

Haber Merkezi AA
28 Temmuz 2020 Brent Petrol fiyatları..
28 Temmuz 2020 Brent Petrol fiyatları..

Dün 43,77 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,41 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 43,88 dolardan işlem gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,48 dolardan alıcı buldu.
  • Uluslararası Dolar Endeksi'nin dün 93,48 dolarla Haziran 2018'den bu yanaki en düşük seviyeye gerilemesi, petrol ithalatçısı ülkelerin talebinde ve fiyatlarda yükselişe neden oluyor.

Çeyrek ve gram altın fiyatları son yılların zirvesinde
EKONOMİ
Çeyrek ve gram altın fiyatları son yılların zirvesinde

PETROLE KORONAVİRÜS BASKISI

Öte yandan dünya genelinde Kovid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle küresel petrol talebi zayıf kalmaya devam ediyor ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 16,5 milyona yaklaşırken, ABD yaklaşık 4,3 milyon vakayla ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeyi 2,4 milyonun üzerindeki vaka sayısıyla Brezilya ve 1,5 milyona yaklaşan vakayla Hindistan takip ediyor.

  • Brent petrolde teknik olarak 43,95 ile 44,09 dolar aralığının direnç, 43,77 ile 43,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Dolar ve euro güne nasıl başladı?
EKONOMİ
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Abone Ol Google News
Wattpad hacklendi mi?

Wattpad hacklendi mi?

'​Çalınan kullanıcı bilgileri ücretsiz olarak dağıtılıyor' iddiası...
Ne öğretmenler var

Ne öğretmenler var

Türkiye birincisi öğrencisine otomobilini hediye etti.
İzmir milletvekili Hamza Dağ metroda görüntülendi

Ücretsiz olacak

Ücretsiz olacak

Kurban Bayramı öncesi beklenen haber geldi.

Yüzde 31<br>zam yapan var!

Yüzde 31
zam yapan var!

​Kredi paketinden çıkarılan markaların araç fiyatları.

CHP'li<br>belediyeye haciz

CHP'li
belediyeye haciz

Başkanlık katındaki bütün malzemeler boşaltıldı.
33 saat sonra bulunmuştu

33 saat sonra bulunmuştu

​11 yaşındaki Elif ve ağabeyi devlet korumasına alındı.
Azerbaycan<br>yalnız değil

Azerbaycan
yalnız değil

​Türkiye, kardeş ülkeye desteğini sahada da gösterecek.
Süper Lig <br>tarihine geçti

Süper Lig
tarihine geçti

​Ligin en çok kurtarış yapan kalecileri belli oldu.
Diriliş mücadelesi veriyoruz

Diriliş mücadelesi veriyoruz

​Yedi düvele karşı vatan savunması.
Çok tehlikeli bir oyun oynuyorlar!

Çok tehlikeli bir oyun oynuyorlar!

​Fransa, bölgenin doğal zenginliklerinin peşinde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.