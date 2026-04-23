Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Brent petrolün varili 102,7 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili 102,7 dolardan işlem görüyor

09:3923/04/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 102,7 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 102,7 dolardan işlem görüyor.

Dün 102,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,91 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 102,7 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,9 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesi uzatma kararı almasının ardından düşüşe geçse de İran'ın Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle iki yabancı gemiye müdahale ettiğine yönelik haber akışı, petrol fiyatlarını yeniden 100 dolar seviyesine taşıdı.

Ateşkesin korunabileceğine yönelik beklentiler fiyatlardaki yükselişi sınırlarken, Orta Doğu'daki gerilim ve çelişkili açıklamalar petrol piyasalarında oynaklığı artırarak fiyatların yeniden 100 dolar seviyesine yükselmesine yol açtı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile tırmanan çatışma nedeniyle küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 900 bin varil artışla 465 milyon 700 bin varil düzeyine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 103 doların direnç, 99,1 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.​​​​


#ABD
#Donald Trump
#Brent petrol
#İran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
