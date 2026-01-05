Brent petrolün varili 61,13 dolardan işlem görüyor

Cuma günü 61,27 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,73 dolardan tamamladı.Petrol fiyatları, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesine rağmen yatay ve dalgalı bir seyir izliyor.

Küresel piyasada arzın bol olması ve talep artışının sınırlı kalması, jeopolitik risklerin fiyatlar üzerindeki etkisini sınırlıyor.

Asya piyasalarında erken saatlerde işlemlerine düşüşle başlayan ham petrol fiyatları, kısa süreli toparlanma çabalarının ardından yeniden geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Washington'un, petrol üreticisi Venezuela'nın kontrolünü ele alacağını ve ülkeye yönelik tüm Venezuela petrolünü kapsayan ABD ambargosunun yürürlükte kalacağını ifade etti.

Uzmanlar, küresel petrol piyasasında arzın güçlü seyrettiğine dikkati çekerek, Venezuela'nın ihracatında yaşanabilecek ilave kesintilerin fiyatlar üzerinde kısa vadede sınırlı etki oluşturacağını ifade ediyor.

ABD’nin Venezuela'ya düzenlediği askeri saldırının, ülkenin petrol üretim ve rafinaj altyapısında herhangi bir hasara yol açmadığı bildirildi. Trump ayrıca, yönetimde kalan isimlerin işbirliği yapmaması halinde Venezuela'ya ikinci bir askeri operasyon düzenlenebileceğini ifade etti.

Analistler, Trump'ın İran'daki protestolara müdahale tehdidinin ardından Tahran'ın atacağı adımları yakından izliyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubu, dün yaptığı toplantıda mevcut üretim seviyelerini koruma kararı aldı. Arzın geniş seyretmesi ve talep büyümesinin sınırlı kalması, fiyatlar üzerindeki baskının sürmesine neden oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 63,35 dolar direnç, 58,86 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.​​​​​​​











